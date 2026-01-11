Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci basın mensupları ile bir araya geldi

  1. Anasayfa
Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen organizasyonda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bodrum Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında düzenlenen davete, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Selçuk Şimşek ile birim personelleri, Bodrum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Eren Ayhan, Bodrum Gazete Yayıncıları Cemiyeti Başkanı Abdülkadir Sevindik ile yerel ve ulusal basın temsilcileri katıldı.

10 Ocak: Kutlamadan Öte Bir Mücadele Günü

Basın temsilcilerinin tek tek söz aldığı organizasyonda, 10 Ocak tarihinin sadece bir kutlama günü değil; aynı zamanda basın emekçilerinin hak arama mücadelesini ve döktükleri emeği simgeleyen bir gün olduğu vurgulandı. Gazeteciliğin büyük bir sorumluluk olduğunun ifade edildiği gecede, basın mensuplarının zorlu koşullara rağmen halka doğru bilgiyi ulaştırmak için gösterdikleri fedakârlığın, demokrasinin en güçlü göstergelerinden biri olduğuna dikkat çekildi. Ayrıca, günümüzün dijital dönüşüm sürecinde profesyonel gazetecilik etiği ile sosyal medya paylaşımlarının bir tutulmaması gerektiği belirtildi.

Buluşmada, görevini yaparken hayatını kaybeden ve cezaevinde bulunan basın emekçileri de anıldı.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin destekleriyle daha güçlü bir kadroya kavuştuklarını ifade eden Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Selçuk Şimşek, yerel basınla iş birliği içinde çalışmaya; samimi ve onurlu bir şekilde hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.

Başkan Mandalinci’den Dayanışma Mesajı

Tüm basın emekçilerinin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutlayan Başkan Tamer Mandalinci, gazeteciliğin toplumsal önemine değindiği konuşmasında şunları söyledi:

“Gazetecilik, bir meslek olmanın ötesinde, toplumsal bir hizmettir. Toplumun doğru bilinçlenmesi, spekülasyonlardan uzak, güvenilir ve doğru bilgiye ulaşabilmesi sizlerin emekleri sayesinde mümkün olmaktadır.

Görevinizi yerine getirirken kimi zaman özgürlüğünüzle, kimi zaman canınızla ve malınızla sınandığınızı biliyoruz. Bizler de yerel yönetimler olarak, özellikle yerel basın mensuplarımızın görevlerini icra ederken karşılaşabilecekleri her türlü zorlukta yanınızda olacağımızın sözünü veriyoruz. Bu vesileyle, görevleri başında şehit düşen, darp edilen ya da yaptığı haber nedeniyle özgürlüğünden mahrum bırakılan tüm basın emekçilerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum.

Basının kaleminin hür, fikrinin hür ve mürekkebinin hür olması gerekir ki; verdiği bilgiler toplumu karanlıktan aydınlığa taşıyabilsin.

Bodrum Belediyesi olarak, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğümüz ve değerli ekip arkadaşlarımızla birlikte; sizlerin yanında olmaya, sizlerle daha fazla iş birliği yapmaya ve her türlü ihtiyacınızı ivedilikle karşılamak için azami gayreti göstermeye devam edeceğiz.

Bu anlamlı gün vesilesiyle düzenlediğimiz davete katıldığınız, bu güzel günün değerine yakışır şekilde birlik ve beraberlik içerisinde bizlerle bir arada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum.” 

 

