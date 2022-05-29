''Bodrum Çamlık MTB Cup Bisiklet Yarışı'' 2. kez gerçekleştirildi

Bodrum Belediyesi ve Bodrum Dağ Bisikleti Spor Kulübü tarafından; Muğla Valiliği, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Bodrum Kaymakamlığı, Türkiye Bisiklet Federasyonu destekleriyle organize edilen, ''Bodrum Bike Fest'' kapsamındaki Uluslararası ‘''Bodrum Çamlık MTB Cup Bisiklet Yarışı'' nın ikincisi Çamlık Mevkii’nde gerçekleştirildi.

Avrupa Hareketlilik Haftası ile başlayan ve gelenek haline gelen, Opet’in ana sponsorluğunda; Delta Bike, Giotech, Kipeo ve All Karia sponsorluk destekleriyle yapılan etkinliğe 9 ülkeden 70’in üzerinde sporcu katıldı. Zorlu bir parkurda heyecan dolu bir mücadele veren bisikletçiler, yarışın ardından düzenlenen kupa töreninde madalya ve kupalarını aldılar.

Kupa töreninde konuşma yapan Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Engin Doğan; Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın Van’da gerçekleştirilen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı’nda bulunması sebebiyle etkinliğe katılamadığını, Başkan Aras’ın selamlarını ve sevgilerini ilettiği konuşmasında Bodrum Belediyesi olarak, Bodrum turizmine katkı sağlayacak her türlü etkinliği desteklediklerini belirtti.

Konuşmanın ardından dereceye giren sporculara kupaları takdim edildi.

Dereceye giren sporcular:



Genç Erkekler:

1. Salman Abdelsalam

2. Taylan Tanrıverdi

3. Emir Hüseyin Demirtaş

Genç Kadınlar:

1. Melisa Dal

2. Ceynur Gülçin Kuzu

Elit Erkekler:

1. Felix Klausmann

2. Fatih Güngör

3. Osman Koç

Elit Kadınlar:

1. Esra Kürkçü Akgönül

2. Didi De Vries

3. Elodie Kuijper

Master +35 Erkekler

1. Mehmet Can Balcı

2. Zeynel Akgönül

3. İslam Çavaş

Master +40 Erkekler:

1. Murat Yalçın

Master +45 Erkekler:

1. Erman Balkın

2. Evren Dinçsoy

3. İbrahim Denizaslanı