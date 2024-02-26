CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Şahan: ''Kentsel dönüşüm yasalarıyla İstanbul’a yapılanı görüyoruz''

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, “Şişli'de 6306 kentsel dönüşüm yasası, bir önceki dönem İBB İmar Komisyonu, özel planlama alanı yetkileri kullanılarak, donatı alanı, pazar alanı, deprem toplanma alanı, yeşil alanlarından sağlanan imar rantının değeri 5 milyar dolar” dedi.

Türkiye Sosyal Ekonomik Siyasal Araştırmalar Vakfı’nca (TÜSES), Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi’nde düzenlenen “Yerel Seçimlere 5 Kala” panelinin “Nasıl bir yerel yönetim?” başlıklı oturumunda konuşan Şahan, seçimlere ilişkin çok kritik bir eşiğe gelindiğini kaydederek, gelinen noktada rekabetçi otoriter sistemin muhalefeti daha kırılgan ve sandıkla bir şeyin değişmeyeceğine ikna etmeye çalıştığını dile getirdi.

Bu seçimin “hayati” değer taşıdığına değinen Şahan, İstanbul’un demokratikleşme açısından çok büyük bir umut olduğunu aktararak, “Bu umudu 2019 yılında yakaladık. Bu umudu bu seçimde bir daha yakalamak zorundayız.” şeklinde konuştu.

Önümüzdeki yerel seçimlerde İstanbul'da bir milyonun üzerinde ilk defa oy kullanacak seçmen olduğunu vurgulayan Resul Emrah Şahan, şöyle devam etti:

“Biz 2019’da 800 bin farkla İstanbul'u aldık. Şişli'de bu seçimde yeni seçmen sayısı 17 bin. Biz Şişli'de stratejik olarak 17 bin seçmeni hedefliyoruz. Sandıkta kendi karar alıp kendi yaşamına ilişkin bir şeyin değişebileceğine inancı çok düşük seçmenin. Motive etmemiz, anlatmamız gerekiyor. Burada yerele de çok iş düşüyor tabii. Hikaye aslında en küçük birimden başlıyor. Yani kendi yaşam alanına ilişkin karar alma mekanizmalarında bir şeyi dönüştürebildiğine ikna edebilirsek ve bunu gösterebilirsek karar alma süreçlerine katılabiliyor ve o zaman bu süreçte bir aktör haline dönüşebiliyor.“

10 MEYDANI DÜZENLEDİĞİMİZ YARIŞMALARLA YAPTIK

İstanbul Planlama Ajansı ve İBB ile 10 meydan için yarışmalar düzenlediklerini ifade eden Şahan, “Bu yarışmalardan çıkan sonuçları İstanbul halkının oylamasına sunduk. 400 bin İstanbullu gündelik hayatı yaşadığı meydanlara ilişkin bir oy hakkını kullandı. Seçme hakkını kullandı. Dünyada böyle bir örnek yok.” dedi.

Kentlerdeki derinleşen yoksulluğun yok edilmesine ilişkin politikalar yürüttüklerine dikkati çeken Şahan, şunları kaydetti:

“Kent lokantaları, kreşler bunun bir örneği. Bakın buraya sadece 500 metre uzaklıkta Habitat kütüphanesi açtık. Normalde bir AVM projesiydi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 8 bin metrekarelik bir alanı kütüphane, sessiz çalışma alanına dönüştürdü. 12 bin üyesi var. 2 bin genç evinde sessiz çalışma imkanı olmadığı için oraya geliyor. 35 bin kitap kapasitesi var. Yerelin gücü tam da kırılganlıklara, bu kutuplaşmalara ilişkin gerçek politikaları ve bunlara dokunan işleri üretmektir. İBB'de bunu 2019’dan bugüne kadar yaptık. Yerel yönetimde de yaptık. Şişli'ye gelirsek İstanbul’un kalbi. Şişli sadece kendi yaşayan nüfusundan ibaret değil. Gündüz nüfusun 3.5 milyon, kendi sınırları içerisindeki AVM'lerdeki günlük sirkülasyonun 2.7 milyon olduğu, sadece bir tane otobüs durağından örnek verecek olursak, Mecidiyeköy'deki bir otobüs durağının sirkülasyonu kendi nüfusunun 2.5 katı. En fazla turizm acentesinin olduğu, gayrisafi milli hasılanın yüzde 7’sine hakim şirketlerin merkezinin olduğu bir yerden bahsediyoruz. Bunların hepsi bir potansiyel. Bu potansiyellerin hepsini nasıl konuşacağımızı tespit etmemiz lazım ve yerel olan ilişkisini iyi kurgulamamız lazım.“

Seçim kampanya sürecinde “Ortak akıl” toplantıları yaptıklarını ve kentin pek çok aktörüyle buluştuklarını belirten Şahan, “Potansiyelleri görüyoruz. Mesela iki potansiyelden bahsedeyim bu ilçeyle alakalı. Sağlık sektörü ve turizm acenteleri. Alt eleman bulamıyoruz diyorlar. Sadece sertifikayla almamız gereken alt elemana ihtiyacımız var. Potansiyelini hesapladık. Beş yılda sadece Şişli sınırları içerisindeki sağlık sektörünün alt elemanlarına ilişkin sağlayabileceğimiz istihdam 40 bin. Acentaların da böyle bir sıkıntısı var. Şimdi bu potansiyelle bu soruna ilişkin bir proje geliştirdiğimizde, yerel zaten kendi rolünü yapmış oluyor. İstanbul sınırsal kutuplaşma ve mekansal kutuplaşmanın en derin yaşandığı metropollerden biri. Merkez ilçede Şişli de bunun çok çarpıcı örneklerini görüyoruz. Yani nasıl çarpıcı örneğini görüyoruz? Milyon dolara satılan bir dairenin sadece 7 metre karşısında bir gecekonduyla karşı karşıyayız. Bu aslında biraz önce bahsettiğim bütün her şeye ilişkin mekan. planlamada bir adaletin olmayışıyla alakalı bir şey.” diye konuştu.

YENİ BİR REZERV ALAN İLAN EDİLDİ Mİ?

Her gün resmi gazeteyi açarak gün başladığını ve İstanbul'da yeni bir rezerv alan ilan edilip edilmediğine baktığını söyleyen Şahan, “Aman dur bir şey yaptılar mı? Aman yeni bir rezerv alan ilan ettiler mi? Yani Şişli'yi gözünün önünüze getirin. Bomonti-Çağlayan hattını. Ben orada size 6 tane kurum söylerim. Turizm Bakanlığı özelleştirme, bizden önceki İBB, hepsi kafasına göre plan yapmış, bütünü görmeyen planlar yapmış. İstanbul'da sınır diye bir şey yok. Mahalle sınırları diye bir şey yok. Dolayısıyla bunu bütüncül gören gerçek bir yerel yönetim reformu esas iştir yerel yönetimini konuşmadan önce. Çünkü korkunç bir yetki karmaşası yaşıyoruz. Bu yetki karmaşası içerisinde de biz hem toplumsal, ilçenin potansiyelleri kentin potansiyelleriyle sorunlarını buluşturan projeler üretmek, hem de kendi yetkimiz içerisine rekabetçi otoriter sistemin baskıcı, merkeziyetçi yetkileriyle mücadele etmeye çalışıyoruz.” dedi.

İMAR RANTI 85 MİLYAR DOLAR

Şişli belediyesinin karşısındaki bir alanın rezerv yapı alanı ilan edildiğini aktaran Şahan, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Niye ilan edildi bilmiyoruz. Çünkü İstanbul’un bu konuda karnesi kötü. Türkiye'nin bu konuda karnesi kötü. Kentsel dönüşüm yasalarıyla İstanbul’a yapılanı görüyoruz, biliyoruz. Bu kentin rantından elde edileni görüyoruz. Sadece Şişli'de örnek vereyim. Şişli'de 6306 kentsel dönüşüm yasası, bir önceki dönem İBB İmar Komisyonu, özel planlama alanı yetkileri kullanılarak, donatı alanı, pazar alanı, deprem toplanma alanı, yeşil alanlarından sağlanan imar rantının değeri 5 milyar dolar. Sadece Şişli bu. İstanbul'da bir önceki dönemden 130 projeyi incelediğimizde bu rakam 85 milyar dolar. Şimdi 5 milyar doları şöyle anlatayım. Şişli'nin yapı stoğunun yüzde 90’ı 2000 yılı öncesi. Bu 5 milyar dolarla 2000 öncesi yapılmış tüm yapı stokunu yıkıp yapabiliyorsunuz. Yeniden yapabiliyorsunuz. Cebinizde para kalıyor.”

Panelin moderatörlüğünü Prof. Dr. Şule Kut üstlenirken, CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Dr. Mithat Bülent Özmen, Kent Araştırmacısı Prof. Dr. Sema Erdem ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Güvenç de konuşmacı olarak yer aldı.