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Kartal'da eğitim meleği Ülkü Bora dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Kartal'da eğitim meleği Ülkü Bora dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Kartal’da yaptırdığı okullarla eğitime destek olan ve "Eğitim Meleği" olarak anılan iş ve eğitim dünyasının sevilen ismi Ülkü Bora, Soğanlık Aziz Mahmut Hüdai Camii'de kılınan cenaze sonrası dualarla son yolculuğuna uğurlandı.

Kartal'da  yaptırdığı Burak Bora Anadolu Lisesi, Ülkü Bora Ortaokulu, Gürbüz Bora İlkokulu’nun yanı sıra muhtaç ailelere yemek  yardımı yapılan aş evini kuran ve yaşamı  boyunca çok sayıda öğrenciye destek olan, Kartal'ın  "Eğitim Meleği" Ülkü Bora, uzun süredir kaldığı Darüşşafaka Bakım Evi’nde yaşamını yitirdi. Ülkü Bora'nın ani ölümü eğitim camiasında büyük üzüntü yarattı.

 Burak Bora Anadolu Lisesi'nde düzenlenen anma töreni sonrası, Soğanlık  Aziz Mahmut  Hüdayi Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Ülkü Bora'nın naaşı Soğanlık Mezarlığı’nda gözyaşları ve dualarla toprağa verildi. Ülkü Bora'nın anma törenine yakınları, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İlçe Mülki İdare Amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

 Başkan Gökhan Yüksel : “Ülkü Bora'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.’’

Ülkü Bora'nın vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel,  "Yaşamı boyunca Kartal'da ve birçok yerde eğitime desteğini esirgemeyen Ülkü Bora'yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, mekanı cennet olsun." dedi.

Etiketler kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
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