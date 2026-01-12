  1. Anasayfa
Kartal'da kar ve fırtına riskine karşı afet planı devrede

Kartal'da kar ve fırtına riskine karşı afet planı devrede
Güncelleme:

Kartal Belediyesi, Türkiye’nin bazı bölgeleri ile İstanbul genelinde beklenen olumsuz hava koşulları ve yoğun kar yağışı uyarıları üzerine, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü Yerleşkesi’nde Afet Koordinasyon Toplantısı düzenledi. İlçede oluşabilecek risklere karşı hazırlıkların değerlendirildiği toplantı, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın başkanlığında, ilgili birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, yoğun kar yağışı ve buna bağlı olarak yaşanabilecek buzlanma, su baskını, çatı uçması, ağaç ve dal devrilmesi gibi olası olumsuzluklara karşı alınacak önlemler değerlendirildi. İlçe genelinde yürütülecek çalışmalar kapsamında, tuzlama faaliyetlerinden sokak hayvanlarına yönelik tedbirlere kadar pek çok başlık ele alındı.

Bu kapsamda, 50 aracın sahada göreve hazır tutulması, 150’yi aşkın personelden oluşan 12’den fazla ekibin vardiyalı sistemle 7/24 esasına göre müdahaleye hazır olması kararlaştırıldı. Ekiplerin, olumsuz hava koşullarının etkilerini en aza indirmek amacıyla ilçenin farklı noktalarında eş zamanlı olarak görev yapacağı belirtildi.

Tuzlama ve riskli alanlara yönelik önlemler artırıldı

Olası buzlanma risklerine karşı; nöbetçi eczaneler, sağlık kuruluşları, ibadethaneler ve muhtarlıklara tuz dağıtımı yapılması planlandı. İlçe genelinde 13 farklı noktada tuz yığınağı oluşturulurken, ilk etapta 450 ton tuz kullanıma hazır hale getirildi. Kar yağışının süresinin uzaması veya buzlanmanın artması halinde ise 2 bin ton tuz ve 1.000 ton solüsyonun takviye olarak devreye alınacağı ifade edildi.

Öte yandan, rüzgâr ve fırtınanın etkisiyle tehlike oluşturan ağaç ve dallara yönelik çalışmaların da sürdüğü belirtildi. Kartal Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde risk teşkil eden noktalarda budama ve müdahale çalışmalarını gerçekleştirerek olası can ve mal kayıplarının önüne geçilmesi için önlem aldı.

kartal kartal belediyesi gökhan yüksel
