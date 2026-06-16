  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yerel
  4. Keçiören Belediyesi yaz spor okulları için kayıtlar başlıyor

Keçiören Belediyesi yaz spor okulları için kayıtlar başlıyor

Keçiören Belediyesi yaz spor okulları için kayıtlar başlıyor
Güncelleme:

Keçiören Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve yoğun ilgi gören ücretsiz Yaz Spor Okulları için kayıtlar başlıyor. “Spor Kenti Keçiören” anlayışıyla hayata geçirilen organizasyon kapsamında çocuklar ve gençler, yaz tatillerini sporla iç içe, verimli ve eğlenceli bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacak.

“Yaz tatilini sporla dolu dolu geçir” sloganıyla düzenlenen etkinlik, gençlere eğlence ve sağlıklı yaşamı bir arada sunacak. Çocukların ekran bağımlılığından uzaklaşarak aktif bir yaşam tarzı benimsemelerine katkı sağlamayı hedefleyen programla yaz boyunca gerçekleştirilecek eğitimler sayesinde hem çocukların kişisel gelişimlerinin desteklenmesi hem de sporun toplumun her kesimine yayılması amaçlanıyor.

24 branşta spor eğitimi verilecek

Yaz Spor Okulları kapsamında bu yıl birbirinden farklı ve eğlenceli branşlarda eğitimler düzenlenecek. Öğrenciler; aikido, akıl zekâ oyunları, atletizm, badminton, basketbol, boks, buz pateni, cimnastik, dart, futbol, futsal, güreş, halk oyunları, karate, kickboks, masa tenisi, pilates, ragbi, satranç, taekwondo, tenis, voleybol, wushu ve yüzme branşlarında uzman eğitmenlerden eğitim alma imkânı bulacak. Spor faaliyetleri sayesinde çocukların takım ruhu, disiplin, özgüven ve paylaşım duygularını geliştirmeleri hedeflenirken, yetenekli sporcuların keşfedilmesine de katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kayıtlar 16 Haziran’da başlayacak

Keçiören Belediyesi Yaz Spor Okulları’na 7 ile 17 yaş arasındaki çocuk ve gençler başvurabilecek. Kayıtlar, 16 Haziran 2026 tarihinde Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünde (Belediye Binası 3. Kat) başlayacak. Kurslar ise 13 Temmuz 2026 tarihinde açılacak. Tamamen ücretsiz olarak sunulan eğitimler hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (312) 358 00 63 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

 

Bu Haberleri Kaçırma...

Son Cumhurbaşkanlığı anketi açıklandı: Partilerin seçmen tabanları kırıldı!
Son Cumhurbaşkanlığı anketi açıklandı: Partilerin seçmen tabanları kırıldı!
Bunlar da bozkırın somonları! Denize kıyısı olmayan ilimizden 49 ülkeye somon ihracatı!
Bunlar da bozkırın somonları! Denize kıyısı olmayan ilimizden 49 ülkeye somon ihracatı!
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu.. Hamal ile ekranlara geri dönüyor
Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu.. Hamal ile ekranlara geri dönüyor
''Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'' dediği için TSK'dan ihraç edilen teğmenden büyük başarı
''Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'' dediği için TSK'dan ihraç edilen teğmenden büyük başarı
Türkiye dünya tıp tarihine geçti: Bu ameliyat dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı!
Türkiye dünya tıp tarihine geçti: Bu ameliyat dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı!
Sel dehşeti kamerada! Evin içi suyla doldu, ölümden döndü
Sel dehşeti kamerada! Evin içi suyla doldu, ölümden döndü
Murat Övüç'ten sürpriz karar! İzmirli sevgilisiyle evleneceği tarihi açıkladı!
Murat Övüç'ten sürpriz karar! İzmirli sevgilisiyle evleneceği tarihi açıkladı!
Hava durumu raporunda yine yağış alarmı var! Önce aşırı sıcaklar, ardından yağmur geliyor...
Hava durumu raporunda yine yağış alarmı var! Önce aşırı sıcaklar, ardından yağmur geliyor...
Etiketler Keçiören keçiören belediyesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'' dediği için TSK'dan ihraç edilen teğmenden büyük başarı ''Mustafa Kemal'in Askerleriyiz'' dediği için TSK'dan ihraç edilen teğmenden büyük başarı Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu.. Hamal ile ekranlara geri dönüyor Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi belli oldu.. Hamal ile ekranlara geri dönüyor Türkiye'nin asırlık markası iflas bayrağını çekti! Türkiye'nin asırlık markası iflas bayrağını çekti! Yabancı uyruklu gelin kayınpederini döve döve öldürdü Yabancı uyruklu gelin kayınpederini döve döve öldürdü TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e çok sert yanıt! TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e çok sert yanıt! TRT, İran-Yeni Zelanda maçındaki spiker hatasını affetmedi! TRT, İran-Yeni Zelanda maçındaki spiker hatasını affetmedi! Ünlü oyuncuya acil müdahale! Tesadüfen ortaya çıktı, ameliyata alındı Ünlü oyuncuya acil müdahale! Tesadüfen ortaya çıktı, ameliyata alındı İkinci el araç satışına ceza yağmuru! Kesilen cezalar 5,5 ayda 108 milyon TL'yi aştı İkinci el araç satışına ceza yağmuru! Kesilen cezalar 5,5 ayda 108 milyon TL'yi aştı Türkiye dünya tıp tarihine geçti: Bu ameliyat dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Türkiye dünya tıp tarihine geçti: Bu ameliyat dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu! DEVA, Gelecek ve Saadet Partilerinin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu!
Aile apartmanını zehir deposuna çevirmişler: ''Peçeteye sarıp yutuyoruz'' Aile apartmanını zehir deposuna çevirmişler: ''Peçeteye sarıp yutuyoruz'' ABD'de B-52 bombardıman uçağı düştü! Kurtulan yok! ABD'de B-52 bombardıman uçağı düştü! Kurtulan yok! Bunlar da bozkırın somonları! Denize kıyısı olmayan ilimizden 49 ülkeye somon ihracatı! Bunlar da bozkırın somonları! Denize kıyısı olmayan ilimizden 49 ülkeye somon ihracatı! İstanbullulara yeni metro hattı müjdesi: 19 Haziran'da hizmete açılıyor İstanbullulara yeni metro hattı müjdesi: 19 Haziran'da hizmete açılıyor Akaryakıta indirim üstüne indirim: Tabelalar bir kez daha değişiyor! Akaryakıta indirim üstüne indirim: Tabelalar bir kez daha değişiyor! Murat Övüç'ten sürpriz karar! İzmirli sevgilisiyle evleneceği tarihi açıkladı! Murat Övüç'ten sürpriz karar! İzmirli sevgilisiyle evleneceği tarihi açıkladı! Son Cumhurbaşkanlığı anketi açıklandı: Partilerin seçmen tabanları kırıldı! Son Cumhurbaşkanlığı anketi açıklandı: Partilerin seçmen tabanları kırıldı! Bir ilimiz diken üstünde! Sadece dün gece tam 62 deprem meydana geldi Bir ilimiz diken üstünde! Sadece dün gece tam 62 deprem meydana geldi Hava durumu raporunda yine yağış alarmı var! Önce aşırı sıcaklar, ardından yağmur geliyor... Hava durumu raporunda yine yağış alarmı var! Önce aşırı sıcaklar, ardından yağmur geliyor... 35 yaşında vefat eden güzel oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı 35 yaşında vefat eden güzel oyuncu Ece İrtem'in son görüntüleri ortaya çıktı