Keçiören Belediyesi yaz spor okulları için kayıtlar başlıyor

Keçiören Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve yoğun ilgi gören ücretsiz Yaz Spor Okulları için kayıtlar başlıyor. “Spor Kenti Keçiören” anlayışıyla hayata geçirilen organizasyon kapsamında çocuklar ve gençler, yaz tatillerini sporla iç içe, verimli ve eğlenceli bir şekilde değerlendirme fırsatı bulacak.

“Yaz tatilini sporla dolu dolu geçir” sloganıyla düzenlenen etkinlik, gençlere eğlence ve sağlıklı yaşamı bir arada sunacak. Çocukların ekran bağımlılığından uzaklaşarak aktif bir yaşam tarzı benimsemelerine katkı sağlamayı hedefleyen programla yaz boyunca gerçekleştirilecek eğitimler sayesinde hem çocukların kişisel gelişimlerinin desteklenmesi hem de sporun toplumun her kesimine yayılması amaçlanıyor.

24 branşta spor eğitimi verilecek

Yaz Spor Okulları kapsamında bu yıl birbirinden farklı ve eğlenceli branşlarda eğitimler düzenlenecek. Öğrenciler; aikido, akıl zekâ oyunları, atletizm, badminton, basketbol, boks, buz pateni, cimnastik, dart, futbol, futsal, güreş, halk oyunları, karate, kickboks, masa tenisi, pilates, ragbi, satranç, taekwondo, tenis, voleybol, wushu ve yüzme branşlarında uzman eğitmenlerden eğitim alma imkânı bulacak. Spor faaliyetleri sayesinde çocukların takım ruhu, disiplin, özgüven ve paylaşım duygularını geliştirmeleri hedeflenirken, yetenekli sporcuların keşfedilmesine de katkı sağlanması amaçlanıyor.

Kayıtlar 16 Haziran’da başlayacak

Keçiören Belediyesi Yaz Spor Okulları’na 7 ile 17 yaş arasındaki çocuk ve gençler başvurabilecek. Kayıtlar, 16 Haziran 2026 tarihinde Keçiören Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünde (Belediye Binası 3. Kat) başlayacak. Kurslar ise 13 Temmuz 2026 tarihinde açılacak. Tamamen ücretsiz olarak sunulan eğitimler hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0 (312) 358 00 63 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.