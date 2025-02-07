Mansur Yavaş ''Asgari Ücret Destek Programı''nı açıkladı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Türkiye’deki belediyelerde bir ilk olma özelliği taşıyan ‘Asgari Ücret Destek Programı’nı duyurdu. Paket kapsamında asgari ücretliler de nakit desteği, doğalgaz desteği, protein desteği, kırtasiye desteği, kantin desteği, ulaşım desteği, ekmek desteği, süt desteği ve su indirimi gibi sosyal desteklerden yararlanabilecek. Ayrıca, vatandaşların muayene ve ilaç katılım payları da başvurmaları hâlinde ABB tarafından ödenecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, düzenlediği basın toplantısıyla Türkiye’deki belediyeler arasında bir ilk olma özelliği taşıyan ‘Asgari Ücret Destek Programı’nı duyurdu.

Konferans Salonu’nda gerçekleşen toplantıya; ilçe belediye başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve bürokratların yanı sıra emekli ve Ankara Kent Konseyi Emekli Meclisi’nin üyeleri katıldı.

“BİZ HİÇBİR VATANDAŞIMIZI KADERİNE TEK ETMEYEN BİR ANLAYIŞLA ÇALIŞIYORUZ”

Toplantıdaki konuşmasına 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenleri anarak başlayan Mansur Yavaş, “6 Şubat hepimizin yüreğinde derin bir yara olarak kaldı. Sabaha karşı uyandık ve gördük ki şehirlerimiz yıkılmış, yuvalar dağılmış, insanlar sevdiklerini enkaz altında bırakmış, enkazın tozuyla birlikte umutlarımız da savruldu. Ankara olarak o günden bu yana hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmadık. Bırakmayacağız da… Aradan iki yıl geçmiş olmasına rağmen 920 depremzede kardeşimiz tesislerimizde hayatını sürdürüyor. Bizim için onlar birer misafir değil, artık bu şehrin bir parçası. Onlara yalnızca bir çatı sunmadık, bir dost eli, bir umut ışığı sunduk. Çünkü biz hiçbir vatandaşımızı kaderine tek etmeyen bir anlayışla çalışıyoruz. 6 Şubat'ı unutmadan acıyı paylaşarak ve danışmayı büyüterek yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz” dedi.

“TÜRKİYE’NİN GERÇEK GÜNDEMİ AÇLIK VE YOKSULLUKTUR”

Türkiye’nin gerçek gündeminin ekonomik zorluklar olduğunu belirterek ‘Asgari Ücret Destek Programı’na yönelik açıklamalarına başlayan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Geçtiğimiz günlerde hepimizin yüreğine dokunan küçük bir çocuk, ondan yükselen ses ‘Annemin parası yok. Beni hastaneye götürmeyin’ çığlığı… Bu çığlık bugün Türkiye'nin her yerinde var. Türkiye'nin gerçek gündemi, açlık ve yoksulluktur. Soğukta titreyen, aç gezen insanlar… Bunların derdine çare aranması… Eğer bugünkü iktidar bunların derdine çare olamıyorsa çare olarak Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyeler sosyal devlet anlayışıyla önceliğini bu tarafa vermezdi. Hepimizin içini sızlatan bu sözler aslında sadece bir çocuğun değil, hayatın yükünü omuzlarında taşıyan binlerce insanın sessiz çığlığıydı. Bizim hayalimiz çocukların parayı, imkânsızlığı, çaresizliği değil; umutla, neşeyle, güvenle büyüdüğü bir ülkedir. İktidarlardan bunu beklerler” diye konuştu.

“İKTİDARIN BU BECERİKSİZLİĞİNİ SEYRETMEYECEĞİZ”

Konuşmasında; ABB olarak yaptıkları sosyal desteklerle ilgili de bilgi veren Yavaş, dar gelirli vatandaşlardan alınan vergileri eleştirerek şunları söyledi:

“Enflasyonu düşürmek için çok kazanandan çok vergi almak yerine yıllardır olduğu gibi yine yükü dar gelirlerin üzerine koydular. İşte biz bunu seyretmiyoruz. Bir yönetici olarak bunu seyretmeyeceğiz, insanlarımızın evinde donmasına izin vermeyeceğiz, açlıktan ölmesine izin vermeyeceğiz, İktidarın bu beceriksizliğini seyretmeyeceğiz. Aslında birçok eleştiri de alıyoruz. ‘Siz bu destekleri verdiğiniz için iktidarın yaptıklarını görmüyorlar’ iddiası var, ama vicdan ve merhamet sahibi bir yönetici bunu seyredemez. Elinden gelen bütün desteği verip önceliğini bu yönde yapması gerekiyor ve biz bu şekilde yapıyoruz.”

Muhtaç kavramından bahsederek açıklamalarını sürdüren Yavaş, ‘Asgari Ücret Destek Programı’na ilişkin şunları söyledi:

“Biz ne yapacağız peki? Ankara'da yaklaşık 1 milyon 438 bin asgari ücretli var. Biz şu anda 200 binin üzerinde destek alan ailenin içerisinde 30 bin civarı zaten asgari ücretliye destek oluyoruz. Şimdi yapacağımız nakit destek, aylık nakit destek, emeklilere yaptığımız gibi diğer sosyal destek alanlara olduğu gibi bir formla kendilerinden katılım isteyeceğiz. Gelen sayıya göre bütçemizi de göz önüne alarak hem belediyenin işlerini aksatmadan hem de bu insanları yapabileceğimiz azami desteği yapacağız. İşe gidip gelirken kullanmaları için elli binişlik ücretsiz biniş kartı veriyoruz. Eğer iki otobüs kullanıyorsa bunu belgelediği takdirde ücreti artırıyoruz. Bunlar da diğer destek alan aileler gibi tonu 1 liradan su içecekler, on tona kadar on lira… Protein desteği de yapacağız. Aynı zamanda doğal gaz desteğini de vereceğiz. Bu ailelerin çocuklarına servis desteği vereceğiz. Yeter ki çocukları mutlaka okusun. Kırtasiye desteği de aynen verilecek. Kantin desteği de aynı şekilde vereceğiz. Süt desteği vereceğiz.”

“YETER Kİ PARAM YOK DİYE SAĞLIĞINI ERTELEMESİNLER”

Yavaş, Başkentlilerin başvurması durumunda muayene ve ilaç katkı paylarının da Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından ödeneceğini belirtti ve “Yeter ki ilaç almaya çekinmesinler. Param yok diye sağlıklarını ertelemesinler. Sonuna kadar yanlarında olacağız” dedi.

“İKTİDAR EMEKLİYİ, ASGARİ ÜCRETLİYİ AÇLIK SINIRININ ALTINA MAHKÛM ETMİŞTİR”

Yaratılan suni gündemlerle Türkiye’nin asıl gündemi olan açlık ve yoksulluk konularının üstünün kapatıldığını ifade eden Mansur Yavaş, “Bilerek bu gündemleri yarattıklarını düşünüyorum ki, bu konular konuşulmasın. Ben iddia ediyorum. Önceliğimiz budur, ekonomidir ve eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız ilk yapılacak şey bu yoksul insanlara, darda kalan insanlara hem belediyeler hem muhalefet partileri olarak sahip çıkmaktan yolu gider. Bugünkü iktidar, emekliyi, asgari ücretliyi açık sınırın altına mahkûm etmiştir. Ülkenin kaynaklarını emeklilere değil, asgari ücretlere, çalışanlara değil, bir kısım sermayedarlarla paylaşmayı tercih etmiştir” diye konuştu.

“SİZİ BU YOKSULLUĞA MAHKÛM EDENLERİ UNUTMAYIN”

“İktidarın ürettiği bu yoksulluğa onlar gibi ‘bize ne’ diyemeyiz” diyerek açıklamalarını sürdüren Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

“Elimizde avucumuzda ne varsa hepsi alım gücü her gün düşen aldığı maaş açlık sınırı altına gerilemiş asgari ücretimizin ve emeklinindir. Ter dökerek üreten, alın teriyle çalışan, yıllarca bu memlekete hizmet etmiş emeklilere yapılan bu muamele ve layık görülen maaş, bu ülkeyi yönetenlerin ayıbıdır. Bunlar ortadan kalkmadığı müddetçe cumhurbaşkanı olsanız ne yazar? Hangi makam bunları telafi eder? Buradan sesleniyorum: biz yanınızdayız. Dar gelirlilerimizin, ihtiyaç sahiplerinin yanındayız. Koşullar ne olursa olsun yanlarında olmaya devam edeceğiz. Sizi bu yoksulluğa mahkûm edenleri lütfen unutmayın. Üstelik bu destekleri iktidar bizi silkelediği halde yapıyoruz. Bugünler inşallah çok çabuk geçer ve adil bir yönetime memleketimiz kavuşur. Artık yoksullukları, fakirlikleri, fukaralıkları değil inşallah güzel şeyleri konuşuruz. Umudunuzu hiç yitirmeyin. Ülkeyi gerçek gündemine çekmek istiyorum. Gücüm yettiği kadar ve Cumhuriyet Halk Partili bütün belediyeleri sosyal belediyecilik adına bu çalışmalara ortak olmaya, kendi belediyelerinde il ve ilçelerinde bu insanlara destek olmaya çağırıyorum. Çünkü bugün yanlarında biz yoksak yarın yanlarında olmamızın da hiçbir önemi kalmayacak.”

Desteklerden yararlanmak isteyen asgari ücretliler ise https://sosyalhizmetler. ankara.bel.tr/asgari-destek- programi adresi üzerinden başvuru yapabilecek.