Muğla Menteşe’de Ortaköy Kadın Yaşam Merkezi Hizmete Açıldı

Muğla Büyükşehir Belediyesi ile Menteşe Belediyesi iş birliğinde Menteşe ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesi’nde Kadın Yaşam Merkezi hizmete açıldı. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha aktif katılımını desteklemek amacıyla hayata geçirilen merkez, düzenlenen törenle vatandaşların hizmetine sunuldu.

Açılış törenine Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, CHP Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Muğla İl Başkanı Şenol Şengür, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Ortaköy Kadın Yaşam Merkezi’nde dikiş, mutfak ve el sanatları atölyeleri ile meslek edindirme alanları yer alıyor. Merkezde ayrıca kadınların psikolojik ve hukuki destek alabileceği birimler de bulunuyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce Yatağan, Bayır ve Yeşilyurt’ta hizmete açılan Kadın Yaşam Merkezlerinin ardından Menteşe’de de yeni bir merkez hizmete girmiş oldu. Bu merkezle birlikte kadınların üretime katılımını artırmak, sosyal yaşamda daha aktif rol almalarını sağlamak ve dayanışmayı güçlendirmek hedefleniyor.

Kursiyerlerden Kadın Yaşam Merkezi’ne destek

Kursiyer ve Ortaköy Mahallesi muhtar azası Nazlı Demir, Ortaköy Kadın Yaşam Merkezi’nin mahalle için önemli bir kazanım olduğunu belirterek şunları söyledi:

“ Bu merkez, kadınların kendini geliştireceği, birlikte üreteceği ve yeni şeyler öğreneceği önemli bir buluşma noktası olacak. Kadınlar burada hem sosyalleşecek hem de yaşamın içinde daha güçlü yer alacak.”

Kursiyer Feriştah Fulya, Kadın Yaşam Merkezlerinin kadınlar için önemli bir fırsat sunduğunu belirterek şunları söyledi:

“Kadın Yaşam Merkezleri sayesinde dışarıda yüksek ücretlerle verilen kurslara erişemeyen birçok kadın gibi bizler de burada ücretsiz eğitim alma imkânı bulduk. Burada öğrendiklerimizle hem kendimizi geliştiriyor hem de ekonomik olarak güçleniyoruz.”

Başkan Köksal: “ Cumhuriyet kadınlarının isimleri artık Ortaköy sokaklarında yaşayacak.”

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Ortaköy’de açılan Kadın Yaşam Merkezi’nin kadınların sosyal ve ekonomik hayata daha güçlü katılımını destekleyeceğini belirterek şunları söyledi:

“8 Mart yalnızca bir kutlama günü değil, aynı zamanda toplumsal cinsiyet eşitsizliğine dikkat çektiğimiz önemli bir farkındalık günüdür. Kadınların siyasette, sanatta, sporda ve sosyal yaşamın birçok alanında daha güçlü yer alabilmesi için yerel yönetimler olarak sorumluluk almamız gerekiyor. Kadın Yaşam Merkezi de kadınların sosyalleşebileceği, meslek edinebileceği ve üretim yaparak aile ekonomisine katkı sağlayabileceği önemli bir merkez olacak.” dedi.

Başkan Köksal ayrıca Ortaköy’deki sokak isimlerinin 8 Mart haftası dolayısıyla Cumhuriyet’e ve kadın hakları mücadelesine katkı sunmuş öncü kadınların isimleriyle değiştirildiğini belirterek, “Cumhuriyet kadınlarının isimleri artık Ortaköy’ün sokaklarında yaşayacak.” ifadelerini kullandı.

Başkan Aras: “Bir buçuk yılda kadın politikalarında önemli adımlar attık”

Açılış töreninde konuşan Başkan Aras göreve geldikleri günden bu yana kadınlar için yapılan projelere değinerek şunları dile getirdi:

“Biz 2024 Mart ayında göreve geldiğimizde bu belediyede Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığını kurduk. Kadın merkezi yoktu. Şiddete uğrayan, hayatı tehlike altında olan kadınların sığınabileceği bir sığınma evi yoktu.

Ama bir buçuk yıl içinde çok önemli adımlar attık. Kadın erkek eşitliği çalışmalarından yerel eşitlik eylem planına kadar birçok projeyi hayata geçirdik. Kreşler, yaşam merkezleri ve kadın danışma merkezleri açtık.

Bugün Türkiye’de kadın erkek eşitliği konusunda en iyi çalışan büyükşehir belediyelerinden biri haline geldik. Bugün sadece Türkiye’de değil, Avrupa’da da kadın çalışmaları ve eşitlik alanında dikkat çeken bir noktaya geldik.

Mesele sadece kadın meselesi değil, eşitlik meselesidir. Bugün toplumumuzun en büyük sorunlarından biri ekonomik eşitsizliktir. Bu ekonomik zorlukları en çok yaşayanlar yine kadınlar oluyor. Çünkü evin yükünü en çok kadınlar taşıyor. Çocuğun okulu, beslenmesi, evin düzeni… Hepsi kadınların omzunda.

Bu yüzden sosyal hayatta, siyasette, ekonomide ve iş hayatında eşitliği sağlamak zorundayız.

İstanbul Sözleşmesi bu konuda çok önemli bir adımdı. Dünyanın birçok ülkesi bu sözleşmeyi imzaladı. Türkiye de ilk imzalayan ülkelerden biriydi. Ama daha sonra sözleşmeden çekilindi.

Ben inanıyorum ki birkaç yıl içinde İstanbul Sözleşmesi yeniden yürürlüğe girecek ve kadınları, çocukları koruyan politikalar tekrar hayata geçirilecek.

Başkan Aras: “Bu merkez Ortaköylü kadınlar için bir yuva olacak”

Bugün burada açılan bu merkez Ortaköylü kadınlar için bir yuva olacak. Kadınlar burada meslek öğrenecek, sosyalleşecek, çocuklarıyla birlikte güvenli bir ortamda vakit geçirecek ve ürettikleriyle ev ekonomisine katkı sağlayacak. Bugüne kadar Kadın Yaşam Merkezlerimizde 123 atölye çalışması düzenledik ve bu çalışmalardan 1048 kadınımız yararlandı. Ebeveyn, çocuk ve girişim odaklı etkinliklerle de 1263 çocuğa ulaştık.”

Başkan Aras: “Ortaköy’de kanalizasyon ve altyapı sorununu çözüyoruz”

Ortaköy için başka bir müjde de vermek istiyorum. Bildiğiniz gibi Ortaköy’de kanalizasyon yok. Söz vermiştim; “Ortaköy’e kanalizasyon getireceğim” demiştim. Şu anda Yeniköy’de çalışmalar devam ediyor. Yaz başında Ortaköy’de çok büyük bir altyapı yatırımına başlıyoruz. Eski su hatlarını değiştiriyoruz, kanalizasyonu yapıyoruz ve foseptik sorununu ortadan kaldırıyoruz.

Su sorunlarını da çözüyoruz. Ardından yollarımızı da yenileyerek Ortaköy’ü daha modern bir hale getireceğiz. Ortaköy’ün başka hangi ihtiyacı varsa muhtarımız ve vatandaşlarımızla birlikte çalışmaya devam edeceğiz.