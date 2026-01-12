  1. Anasayfa
Muğla’da Karla Mücadele Aralıksız Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi, yüksek bölgelerde etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelinde ulaşımın aksamaması için karla mücadele ve tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir ekipleri, 20 iş makinası ve 26 personelle yürütülen çalışmalarda yolları açık tutmak için yoğun mesai harcadı.

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı Muğla’nın yüksek bölgelerinde de etkisini gösterdi. Muğla Büyükşehir Belediyesi ekiplerince çalışmalar kapsamında Menteşe, Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde birçok noktada yol güvenliği sağlandı. Menteşe ilçesinde Yılanlı Grup Yolu’nda, Fethiye ilçesinde Yayla Koru mahallesinde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi. Ayrıca, ilçe belediyelerinden gelen talepler doğrultusunda ekipler karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Seydikemer’de Yayla Yolları Açık Tutuldu

Seydikemer ilçesinde ise Yayla Karaçulha, Yayla Kayabaşı, Yayla Doğanlar, Gökben, Temel, Bekçiler, Boğalar ve Söğütlüdere mahalle yollarında ekipler yoğun şekilde görev yaptı.

10 Olaya Müdahale Edildi, Tüm Yollar Açık

20 iş makinası ve 26 personelle toplam 10 olaya müdahale edilirken, Muğla Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanında bulunan yollarda tüm yollar trafiğe açık durumda.

Ekipler 7/24 Görev Başında

Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde vatandaşların güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla 7/24 görev başında çalışmalarını sürdürüyor.

Başkan Aras: “Karla Mücadele ve Tuzlama Çalışmalarımızı 7/24 Sürdürüyoruz”

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Kış koşullarının etkili olduğu yüksek kesimlerimizde vatandaşlarımızın günlük yaşamının aksamaması ve ulaşımın güvenli şekilde sağlanması için ekiplerimiz sahada aralıksız görev yapıyor. Karla mücadele ve tuzlama çalışmalarımızı 7/24 sürdürüyoruz. Hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması için hazırlıklarımızı önceden tamamladık, anlık müdahalelerle yollarımızı açık tutuyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmalarını ve yapılan uyarıları yakından takip etmelerini rica ediyorum.” dedi.

