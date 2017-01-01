İstanbul'da gece kulübüne uzun namlulu silahlarla saldırı

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir gece kulübünde "Noel Baba" kostümlü 2 kişi uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Olayda çok sayıda yaralının olduğu öğrenildi.Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi yönlendirildi.

Edinilen bilgiye göre, yılbaşı eğlencesinin yaşandığı sırada silahlı saldırı gerçekleşti. Uzun namlulu silahla gece kulübüne gelen bir saldırgan ateş açmaya başladı.

Saldırıyı Noel Baba kıyafetli 2 kişi yaptı iddiası

Olayda yaralananların olduğu öğrenilirken, silahlı saldırganın da olayın ardından gece kulübünün tuvaletine saklandığı iddia edildi.

Görgü tanıkları, saldırıyı Noel Baba kıyafetli iki kişinin düzenlediği iddia etti.

Gece kulübüne sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye taşırken, polis de bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Gece kulübünde gerginlik sürüyor.