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İlkokul öğrencisinin otobüs durağına astığı yazı olay oldu
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Atilla Taş ''linci göze alıp ifşa edeceğim'' diyerek paylaştı
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Süte büyük zam beklentisi
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Asgari ücret için ''açlık sınırı'' isteyen Türk-İş'ten ''pes'' dedirten açıklama
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Bakanlık sonunda 6 yaşındaki çocuk gelin rezaletini gördü!
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Hafta sonu için plan yapanlar dikkat! Yağışlar fena vuracak
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Arap medyasından çok konuşulacak 2023 seçimleri iddiası
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TBMM'de HDP şov sürüyor! ''Operasyonlar dursun'' deyip tülbendini attı
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Kahreden istismarda en acı noktayı böyle koydular: Agu değil koca!
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MHP'den ''cinsiyet değişikliği yasaklansın'' yasa teklifi
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MHP'de istifa! İstanbul İl Başkanı istifa etti
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Yandaş medyada Bakan Nebati boykotu!
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İmamlara kötü haber! Almanya artık kabul etmeyecek
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Son seçim anketi olay olacak! MHP, MHP olalı böyle çöküş görmedi
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5 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı
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Bizim yapamadığımızı onlar yaptı: ''Artık sığınmacı kabul edemeyiz''
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Ege Denizi'nde büyük deprem
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Ünlü isme 5 kadından daha taciz iddiası!
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Biden'ın yine dili sürçtü
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''Asgari ücretin bir bileni'', 2023 asgari ücreti açıkladı
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Çocuklarıyla BİM'e gidip, çocuklarına slogan attırdı
Meclis'te vekilden vekile skandal tehdit!
TBMM'de HDP şov sürüyor! ''Operasyonlar dursun'' deyip tülbentini attı