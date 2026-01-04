  1. Anasayfa
40 kişiye mezar olan eğlence mekanında 1 Türk hayatını kaybetti

İsviçre'de bir barda yılbaşı gecesi çıkan yangında hayatını kaybedenler arasında bir Türk vatandaşının olduğu bildirildi.

İsviçre'deki Crans-Montana Kayak Merkezi'nde yılbaşı kutlamaları sırasında bir barda çıkan yangında yaşamını yitirtenlerin kimliklerini belirleme çalışmaları sürüyor. Valais Kanton Polisi, kimliği tespit edilen 16 kişinin daha cenazesinin ailelerine teslim edildiğini duyurdu. Açıklamada, hayatını kaybedenler arasında 18 yaşında bir Türk vatandaşının da bulunduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

"Le Constellation" adlı barda yılbaşı gecesi yerel saatle 01.30'da çıkan yangında çoğu 15-25 yaş arasında olan 40 kişinin hayatını kaybettiği, 115 kişinin de yaralandığı bildirilmişti. Yangından kurtulanlar ve yetkililer, alkol şişesinin üzerine takılan ve ahşap tavana yakın tutulan maytapların tavanı tutuşturmuş olabileceğini ifade etti.

