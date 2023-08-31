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5 milyon arıyı taşıyan kamyon kaza yaptı!

5 milyon arıyı taşıyan kamyon kaza yaptı!
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Kanada’da 5 milyon arının bulunduğu kasaları taşıyan kamyon kaza yaptı. Kasalar, yol kenarına saçılınca arılar serbest kaldı.

Olay, Kanada’nın Toronto kentinin Halton bölgesinde meydana geldi. Polisten yapılan açıklamada, “Polis ekipleri kamyondan karayoluna düşen, 5 milyon arının bulunduğu kasalarla ilgileniyor. Yoldan geçen araçların camlarını kapatmaları tavsiye edilmektedir. Arıcılardan gelen yoğun destek sayesinde arıların büyük çoğunluğu güvenli bir şekilde toplandı ve kasalar taşındı. Ancak arıların doğal olarak geri dönmeleri için bazı kasaları bırakacağız. Yayaların bölgeden uzak durmasını ve bölge sakinlerinin arılar için bırakılan kasalara yaklaşmamasını veya dokunmamasını rica ediyoruz. Arılar döndükten sonra kasalar toplanacaktır” denildi. 

5 milyon arıyı taşıyan kamyon kaza yaptı! - Resim : 1

KRALİÇE ARIYI BULMA TELAŞI

Serbest kalan arıların geri dönmesi için kraliçe arıları bulma telaşı da başladı. Kraliçe arılar kovanlarına döndüklerinde diğer birçok arı da onları takip etti.

Etiketler kanada arı kraliçe arı
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