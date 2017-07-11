Zorunlu trafik sigortasında flaş gelişme! Resmen kuruldu
Zorunlu trafik sigortasında flaş gelişme! Resmen kuruldu
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
Hayalinizdeki işe kavuşun ! Haber3.com editör arıyor...
Yaşı tamamlasa da emekli olamayana müjde
Yaşı tamamlasa da emekli olamayana müjde
Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu !
Volkan Şen'in yeni takımı belli oldu !
İstanbul merkezli 8 ilde dev operasyon: 52 gözaltı
İstanbul merkezli 8 ilde dev operasyon: 52 gözaltı
Kılıçdaroğlu yürüyerek geldiği yoldan Ankara'ya dönecek
Kılıçdaroğlu yürüyerek geldiği yoldan Ankara'ya dönecek
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Haber3.com'un haberlerini sitenize ekleyin, sitenizi biz güncelleyelim
Altın almalı mı, satmalı mı ? Altın fiyatları tepetaklak !
Altın almalı mı, satmalı mı ? Altın fiyatları tepetaklak !
  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. ABD
  4. 11 Temmuz 2017 08:54

ABD'de askeri uçak düştü: 16 ölü

ABD'de deniz piyadelerine ait C-130 nakliye uçağının düşmesi sonucu 16 Amerikan askeri öldü.

ABD'de askeri uçak düştü: 16 ölü
A+ A-

ABD’de, deniz piyadelerini taşıyan KC-130 Herkül tipi yakıt ikmal uçağının düşmesi sonucu ilk bulgulara göre 16 Amerikan askeri öldü.

Düşüş nedeni henüz belirlenemeyen uçağın enkazı Mississippi eyaletine Leflore kasabası yakınlarındaki soya fasulyesi tarlasında yaklaşık 8 kilometrelik alana yayıldı. Uçağın düştüğü bölgede, helikopterlerin de eşlik ettiği arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BİTKİ ÖRTÜSÜ KAPLI ALANA DÜŞTÜ

Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansı Direktörü Lee Smithson da yerel medyaya yaptığı açıklamada, uçağın Jackson'ın kuzeyinde Leflore-Sunflower idari bölgesi sınırında yoğun çalılık ve bitki örtüsü kaplı bir alanda düştüğünü ifade etti.

Deniz piyadelerinin daha çok yakıt ve malzeme taşımak için kullandığı C-130 tipi uçaklar, Soğuk Savaş dönemi C-130 Herküllerin farklı bir türü olarak pervaneli ve 4 motorlu üretiliyor.

deniz piyadesi , abd , nakliye uçağı , uçan herkül