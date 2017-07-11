ABD'de askeri uçak düştü: 16 ölü

ABD’de, deniz piyadelerini taşıyan KC-130 Herkül tipi yakıt ikmal uçağının düşmesi sonucu ilk bulgulara göre 16 Amerikan askeri öldü.



Düşüş nedeni henüz belirlenemeyen uçağın enkazı Mississippi eyaletine Leflore kasabası yakınlarındaki soya fasulyesi tarlasında yaklaşık 8 kilometrelik alana yayıldı. Uçağın düştüğü bölgede, helikopterlerin de eşlik ettiği arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

BİTKİ ÖRTÜSÜ KAPLI ALANA DÜŞTÜ

Mississippi Acil Durum Yönetimi Ajansı Direktörü Lee Smithson da yerel medyaya yaptığı açıklamada, uçağın Jackson'ın kuzeyinde Leflore-Sunflower idari bölgesi sınırında yoğun çalılık ve bitki örtüsü kaplı bir alanda düştüğünü ifade etti.

Deniz piyadelerinin daha çok yakıt ve malzeme taşımak için kullandığı C-130 tipi uçaklar, Soğuk Savaş dönemi C-130 Herküllerin farklı bir türü olarak pervaneli ve 4 motorlu üretiliyor.