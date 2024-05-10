Avrupa'da zorunlu askerlik yayılıyor

Rusya'nın Kırım'ı ilhakı ve Ukrayna savaşı, nüfusu yaşlanan Avrupa'da alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Asker açığını kapayamayan Avrupa ordularında zorunlu askerliğe geri dönüş eğilimi güçleniyor.

Rusya'nın 2014'te Kırım'ı ilhakı ve 2022'de Ukrayna'ya saldırması, nüfusu yaşlanan ve asker sıkıntısı yaşayan Avrupa ülkelerinde zorunlu askerliğe geri dönüş eğilimini güçlendirdi. Almanya'da hükümetin zorunlu askerliği geri getirme planlarına son olarak ana muhalefet partisi Hristiyan Demokrat Birlik'ten (CDU) de destek geldi.

Şu an anketlere göre Alman siyasetinde birinci parti konumunda olan ve bir sonraki hükümette yer almasına kesin gözüyle bakılan CDU, Çarşamba günü sona eren parti kongresinde, zorunlu askerliğe kademeli geri dönüş planını programına dahil etti. Programda "Zorunlu askerliğin kaldırılması uygulamasını kademeli olarak geri alma ve askerlik hizmetini zorunlu 'sosyal yıl'a dönüştürme" vaadi yer aldı. Buna göre gençler belirli bir süreliğine orduda ya da sosyal hizmetler alanında görev yapmaya yükümlü olacak.

Zorunlu askerlik Sosyal Demokrat Partili (SPD) Savunma Bakanı Boris Pistorius'un da gündeminde. Pistorius, ordudaki asker açığının kapatılabilmesi için İsveç başta olmak üzere çeşitli ülkelerdeki zorunlu askerlik modellerinin incelendiğini açıklamıştı. Kararın yaz aylarına kadar verilmesi bekleniyor.

Almanya'da zorunlu askerlik 55 yıl yürürlükte kaldıktan sonra 2011 yılı Temmuz ayında kaldırılmıştı. Ancak nüfustaki yaşlanma ve başvuruların beklenen düzeyin altında kalmasının yanı sıra Rusya ile yaşanan gerilim, yeni durum değerlendirmesini zorunlu hale getirdi. Alman ordusundaki asker sayısı 2023'te 181 bin 500'e geriledi.

Diğer Avrupa ülkelerinde de benzer gelişmeler yaşanıyor. Bu ülkeler arasında İsveç, Danimarka, Norveç, Avusturya, Letonya, Litvanya ve Yunanistan yer alıyor.

DW Türkçe