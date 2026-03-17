  1. Anasayfa
  2. Dünya
  3. İsrail ''öldürdük' dedi, İran'dan el yazısıyla yazılmış not geldi! Laricani yaşıyor mu?

İsrail ''öldürdük' dedi, İran'dan el yazısıyla yazılmış not geldi! Laricani yaşıyor mu?

İsrail ''öldürdük' dedi, İran'dan el yazısıyla yazılmış not geldi! Laricani yaşıyor mu?
Güncelleme:

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, gece düzenlenen hava saldırısında İran'ın kilit ismi Ali Laricani'nin "ortadan kaldırıldığını" iddia ederek dünyayı ayağa kaldırdı. Bu iddiadan dakikalar sonra ise İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Laricani'nin imzasıyla el yazısı bir not yayımlandı. IRIS Dena fırkateyni saldırısında şehit olan askerleri anan bu gizemli mesaj, İsrail'e bir yanıt mı yoksa bir saptırma mı?

ABD ile İsrail'in birlikte İran'a yönelik açtığı savaşta son yılların en büyük suikast iddiası ortaya atıldı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, gerçekleştirdikleri operasyonla İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani'nin öldürüldüğünü resmen iddia etti. Ancak İran tarafı, Laricani'nin el yazısıyla kaleme aldığı bir mesajı servis ederek "hayattayım" mesajı verdi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, gece düzenlenen hava saldırısında İran'ın kilit ismi Ali Laricani'nin "ortadan kaldırıldığını" iddia ederek dünyayı ayağa kaldırdı. Bu iddiadan dakikalar sonra ise İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Laricani'nin imzasıyla el yazısı bir not yayımlandı. IRIS Dena fırkateyni saldırısında şehit olan askerleri anan bu gizemli mesaj, İsrail'e bir yanıt mı yoksa bir saptırma mı?

Katz: "Laricani ve Besic Komutanı Bir Gecede Yok Edildi"

İsrail cephesinden gelen açıklama oldukça netti. Savunma Bakanı Katz, gece saatlerinde düzenlenen hava harekatının doğrudan Laricani'yi hedef aldığını belirterek, "İran yönetiminin kritik isimleri ve Besic komutanı saf dışı bırakıldı" ifadelerini kullandı. Bu açıklama, bölgede yeni bir savaş tamtamlarının çalmasına neden oldu.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, gece düzenlenen hava saldırısında İran'ın kilit ismi Ali Laricani'nin "ortadan kaldırıldığını" iddia ederek dünyayı ayağa kaldırdı. Bu iddiadan dakikalar sonra ise İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Laricani'nin imzasıyla el yazısı bir not yayımlandı. IRIS Dena fırkateyni saldırısında şehit olan askerleri anan bu gizemli mesaj, İsrail'e bir yanıt mı yoksa bir saptırma mı?

Laricani'den Gelen El Yazısı Notun Sırrı

Ölüm iddiasının ardından Laricani’ye ait sosyal medya hesaplarından paylaşılan el yazısı not, akıllarda soru işareti bıraktı. Mesajda doğrudan "hayattayım" denilmese de, 4 Mart'ta IRIS Dena fırkateynine düzenlenen ve 104 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili taziye dilekleri yer aldı.

Laricani notunda şu ifadelere yer verdi:

"Bu şehadetler, İran Ordusu'nun temellerini uzun yıllar boyunca sağlamlaştıracak. Şehitlerimizin hatırası her zaman milletimizin kalbinde yaşayacak."

Kritik Tarih: 18 Mart Çarşamba

İran makamları, IRIS Dena saldırısında hayatını kaybedenler için 18 Mart Çarşamba günü Tahran'da büyük bir cenaze töreni düzenleneceğini açıkladı.

Laricani'nin bu törene katılıp katılmayacağı, İsrail'in "suikast" iddiasının doğruluğunu kanıtlayacak en büyük test olacak.

IRIS Dena Saldırısı Nedir?

Hatırlanacağı üzere, Hindistan'daki tatbikattan dönen İran fırkateyni IRIS Dena, Sri Lanka açıklarında ağır bir saldırıya uğramış, olayda 104 personel hayatını kaybetmişti. İran, bu saldırının arkasında uluslararası güçlerin (ABD ve müttefikleri) olduğunu iddia ediyor.

DHA / İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi
Türkiye İlber Hoca'sını son yolculuğuna uğurladı! Fatih Camii Haziresi'ne defnedildi
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendini odaya kilitledi
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Kendini odaya kilitledi
72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu!
72 yaşında hurda toplayarak yaşamını sürdüren Ümmi teyze tek hamlesiyle Türkiye'nin en zengini oldu!
Bakan Çiftçi kafa karıştıran multimedya yasağının detaylarını anlattı
Bakan Çiftçi kafa karıştıran multimedya yasağının detaylarını anlattı
Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı!
Bankaların 0 faizli kredilerinde rekor: Faizsiz krediler 150 bin TL'ye ulaştı!
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe etkilenecek
İstanbul'da büyük elektrik kesintisi: 23 ilçe etkilenecek
Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu
Yalancı bahara veda edin... Yağışlar geri geliyor; bayram tatilinin hava durumu belli oldu
Altın fiyatlarındaki düşüş büyük yükselişin habercisi mi?
Altın fiyatlarındaki düşüş büyük yükselişin habercisi mi?
Etiketler Ali Laricani katz iran ulusal güvenlik konseyi IRIS Dena tahran Cenaze İsrail İran savaş iran ordusu suikast iddiaları 2026 ortadoğu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
