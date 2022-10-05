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İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

İsveç'in Ankara Büyükelçisi, İsveç devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içeren yayın yapılması nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsveç'in Ankara Büyükelçisi Herrström, İsveç Devlet Televizyonu'nda (SVT) Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz içerikler sunan program nedeniyle bakanlığa çağrıldı. Büyükelçi Herrström'e, STV'de yer alan programa ilişkin Türkiye'nin güçlü tepkisi iletildi.

Diplomatik kaynaklarca "Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize yönelik hadsiz ve çirkin ifade ve görüntülerin kabul edilemez olduğu ve bu gibi yayınların ifade ve basın özgürlüğü ile açıklanmasının mümkün olmadığı vurgulanmıştır" açıklaması yapıldı. 

İsveç devlet televizyonunda Erdoğan'a çirkin saldırıİsveç devlet televizyonunda Erdoğan'a çirkin saldırıDünya

 

Etiketler isveç türkiye dışişleri bakanlığı
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