Uranyum ve Sezyum-137 satın almaya çalışırlarken suçüstü yakalandılar

Gürcistan, son dönemde uluslararası güvenlik birimlerini teyakkuza geçiren nükleer madde kaçakçılığı haberleriyle çalkalanıyor. Başkent Tiflis'teki Çinli vatandaşların tutuklanmasının ardından, bu kez Kutaisi şehrinde filmleri aratmayan bir operasyon gerçekleştirildi. 3 milyon dolarlık nükleer pazarlık, Gürcistan Ulusal Güvenlik Servisi (SUS) tarafından suçüstü ile kesildi.

Gürcistan’da nükleer maddelerin karaborsaya düştüğü şüphesi güvenlik güçlerini harekete geçirdi! Kutaisi'de uranyum ve ölümcül radyoaktif madde Sezyum-137’yi 3 milyon dolara satın alıp yurt dışına kaçırmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Tiflis’teki Çinli vatandaşların 2 kilogramlık uranyum girişimi sonrası gelen bu yeni operasyon, "Gürcistan nükleer kaçakçılık rotası mı oluyor?" sorusunu gündeme getirdi.

Nükleer Kaçakçılıkta Gürcistan Hattı: Uranyum ve Sezyum Operasyonu!

Gürcistan Ulusal Güvenlik Servisi (SUS), bölge güvenliğini sarsacak dev bir operasyona imza attı. Kutaisi şehrinde yürütülen gizli takip sonucunda, piyasa değeri milyon dolarları bulan radyoaktif maddeleri yasa dışı yollarla ele geçirmeye çalışan bir şebeke çökertildi.

3 Milyon Dolarlık Radyoaktif Pazarlık

Güvenlik güçlerinin açıklamasına göre, gözaltına alınan 2 kişi; nükleer madde uranyum ve son derece tehlikeli bir radyoaktif madde olan Sezyum-137 stokunu satın almak için 3 milyon dolarlık bir bütçe ayırdı. Şüphelilerin asıl hedefinin, bu maddeleri Gürcistan topraklarından başka bir ülkeye kaçak yollarla nakletmek olduğu belirtildi.

Yabancı Uyruklu Şüpheliler Mercek Altında

Gürcü yetkililer, son haftalarda nükleer ve radyoaktif madde satın almak amacıyla Gürcistan’a gelen yabancı sayısında dikkat çekici bir artış yaşandığını vurguladı. Bu durum, bölgenin nükleer karaborsa için bir "transfer noktası" olarak kullanılmaya çalışıldığı endişesini artırdı.

Tiflis’teki "Çinli Şüpheliler" Olayı Hatırlatıldı

Kutaisi'deki bu son operasyon, akıllara kısa süre önce Tiflis'te yaşanan benzer bir vakayı getirdi. Başkentte 3 Çin vatandaşı, 2 kilogram uranyum satın almaya çalıştıkları gerekçesiyle suçüstü yakalanarak tutuklanmıştı. Birbirini izleyen bu operasyonlar, Gürcistan’ın uluslararası nükleer denetim mekanizmalarıyla iş birliğini sıkılaştırmasına neden oldu.

İHA