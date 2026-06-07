Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem
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Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi’nden yapılan açıklamada, Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında, saat 13.02'de 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Merkez üssünün Atina'nın yaklaşık 80 kilometre kuzeyindeki Halkida kentine yakın bir nokta olduğu kaydedilen deprem, yerin 5,7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
DHA
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