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Sigaraya bir zam daha!

Sigaraya bir zam daha!

Tüm ürünlere olduğu gibi sigaraya da zam yağmuru devam ediyor. P.M grubundan sonra JTi grubuna da zam geldi.

Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi.

JTi grubunda en pahalı sigara 48 lira oldu. 

Sigaraya bir zam daha geldi! Tam 2 TL!Sigaraya bir zam daha geldi! Tam 2 TL!Güncel

Bayram öncesi de alkol ürünlerine yüzde 40'a varan zamlar gelmişti.

 

Etiketler sigara zam
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