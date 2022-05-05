Tüm ürünlere olduğu gibi sigaraya da zam yağmuru devam ediyor. P.M grubundan sonra JTi grubuna da zam geldi.

Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi. JTi grubunda en pahalı sigara 48 lira oldu. Sigaraya bir zam daha geldi! Tam 2 TL!Güncel Bayram öncesi de alkol ürünlerine yüzde 40'a varan zamlar gelmişti.