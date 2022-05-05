Sigaraya bir zam daha!
Tüm ürünlere olduğu gibi sigaraya da zam yağmuru devam ediyor. P.M grubundan sonra JTi grubuna da zam geldi.
Ocak ve Mart aylarında yapılan toplam 6 TL'lik artışın ardından sigara fiyatlarına yeni zam geldi.
JTi grubunda en pahalı sigara 48 lira oldu.
Bayram öncesi de alkol ürünlerine yüzde 40'a varan zamlar gelmişti.
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