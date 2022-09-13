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TOKİ Başkanı'na canlı yayında soruldu: ''Siz bu evlerde oturur musunuz ?''

TOKİ Başkanı'na canlı yayında soruldu: ''Siz bu evlerde oturur musunuz ?''

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün detaylarını açıkladığı ucuz sosyal konut projesiyle ilgili olarak merak edilen soruları canlı yayında yanıtlayan TOKİ Başkanı Ömer Bulut "Yapılan o evlerde siz oturur musunuz" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

TRT Haber canlı yayınına katılan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, tüm Türkiye'nin merakla beklediği ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından detayları açıklanan ucuz sosyal konut projesiyle ilgili önemli noktaları değerlendirdi.  Bulut, programda Cengizhan Cevahiroğlu'nun "Yapılan o evlerde siz oturur musunuz?" sorusunu da cevapladı. 

 TOKİ Başkanı Bulut'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Projenin temel yürütücüsü TOKİ olacak. Yapılabilecek bir hedef. Yapılamayacak görevleri Cumhurbaşkanımız bize vermez. Yapımıyla ilgili bir endişemiz yok. TOKİ bugüne kadar 5 bine yakın iş yeri teslim etmiş durumda. Cumhurbaşkanımızın net talimatı var. Zemin artı 5 katı geçmeyecek şekilde olacak. 1500'e yakın şantiyemiz olacak.

"YAPILAN O EVLERDE SİZ OTURUR MUSUNUZ?" SORUSUNA YANIT VERDİ

Bunu eğer depremsellik açısından düşünüyorsanız; hiç tereddüt etmeden. Hatta Elazığ depremi yaşandığı zaman, ilk oraya gittiğimizde vatandaş biraz tereddüt edince, otelde kalıyorduk; "Misafir eden olursa daha önce konutunu teslim etmiş olduğumuz TOKİ evlerinde kalmayı tercih ederim" demiştim. Bizim konut alanlarımız bir uyuma mekanı olsun istemiyoruz, bir yaşam alanı olsun istiyoruz. İçerisinde okulu, camisi olsun, günlük ihtiyaçlarını karşılayacak dükkan şeklinde yerleri olsun, sosyal donatıları olsun, yeşil alanı olsun.

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Etiketler Ömer Bulut toki ucuz sosyal konut
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