2021 YKS'nin şampiyonları Adana'dan çıktı
2 milyondan fazla adayın katıldığı YSK sınavının sonuçları bu sabah açıklandı. ÖYSM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YSK birincilerinin Adana'dan çıktığını duyurdu.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 26-27 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmişti. 2 milyon 607 bin adayın girdiği YKS sonuçları sabah saatlerinde "sonuc.ösym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı.
TYT BİRİNCİSİ ADANA'DAN
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) Adana'dan katılan adayın birinci olduğunu bildirdi. Adana, ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri'nin (AYT) sayılsal ve sözel birinciliklerini de bırakmadı. Eşit ağırlık birincisi ise Konya'dan çıktı.
YDT'DE BİRİNCİ OLAN İLLER
Yabancı Dil Testleri'nin (YDT) birincileri ise şöyle:
Almanca: Balıkesir
Arapça: Konya
Fransızca: İstanbul
İngilizce: İstanbul
Rusça: Bursa
TERCİHLER 5-13 AĞUSTOS TARİHLERİ ARASINDA YAPILACAK
2021 YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Prof. Dr. Aygün, adayların tercihler başlamadan önce sağlıklı bir değerlendirme yapabilsin diye sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladıklarını belirtti.
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