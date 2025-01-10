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280 milyon TL'lik destek ödemeleri hesaplara yattı

280 milyon TL'lik destek ödemeleri hesaplara yattı
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Tarım ve Orman Bakanlığı, 279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun" denildi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, 279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

 

Etiketler çiftçi destek ödeme tarım ve orman bakanlığı
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