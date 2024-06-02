3 ilçede yeniden seçim: Oy verme işlemi sona erdi

31 Mart seçimleri sonrası YSK'nın seçimlerin yenilenmesine karar verdiği ilçelerde oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Aksaray’ın Güzelyurt, Kayseri’nin Pınarbaşı, Şanlıurfa’nın Hilvan ilçeleri ile Sivas Yıldızeli Güneykaya, Tunceli Mazgirt Akpazar, Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran ve Aksaray Merkez Sağlık beldelerinde belediye başkanlığı seçimleri için yeniden sandıklar kuruldu.

3 ilçe ve 4 beldede seçmenler oy vermek için sabah saat 08.00'den itibaren sandık başına gitti.

Seçimlerin tekrar edildiği yerlerde oy verme işlemi saat 17.00 itibariyla tamamlandı.

ŞANLIURFA - HİLVAN

YSK, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazları incelemiş, Hilvan ilçesindeki seçimlerin yenilenmesine karar vermişti. Bu kapsamda Hilvan'da oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı, oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlandı.

İlçede kayıtlı bulunan 27 bin 686 seçmen, kurulan 125 sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirecek.

KAYSERİ PINARBAŞI'NDA OY KULLANMA İŞLEMİ SONA ERDİ

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde seçmenler sandık başına gitti. İlçedeki okullara kurulan sandıklara giden vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla oy kullanmaya başladı.

Sandık görevlilerinden zarf ve pusulalarını alan seçmenler, oylarını kullandıktan sonra imza atarak oy verme işlemini tamamladı. İlçede, 141 sandıkta, 18 bin 960 seçmen oy kullanacak. Öte yandan, hastalığı veya engeli sebebiyle sandığa gidemeyen seçmenler de seyyar sandıkta oy kullandı.

İl genelinde seçim güvenliğinde çok sayıda polis ve jandarma görev yapıyor. İlçede oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre, ilçede CHP'nin adayı Deniz Yağan 5 bin 82, Menduh Uzunluoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı.

İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı, 3 Nisan'da, mühürsüz torba teslimi nedeniyle Pınarbaşı Belediye Başkanlığı ve İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin iptaline, seçimin 2 Haziran 2024 Pazar günü yenilenmesine karar vermişti.

BÜYÜKKARIŞTIRAN

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi başladı.

YSK görevlileri, vatandaşların oy kullanacağı 3 okuldaki 16 sandıkta hazırlıklarını tamamladı. Seçmenler, 6 parti adayının yarıştığı seçimde saat 08.00 itibarıyla oy vermeye başladı. Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde DSP'nin adayı Hakan Karaman 2 bin 59, CHP'nin adayı Ertuğrul Çamlıca 2 bin 57 oy almıştı. Kısıtlı iki kişinin oy verdiği tespit edilince seçimler iptal edilmişti.

SİVAS - GÜNEYKAYA BELDESİ

Sivas’ın Yıldızeli ilçesine bağlı Güneykaya beldesinde 31 Mart Mahalli İdare seçimleri olaylı geçmişti. Muhtarlık seçiminden kaynaklı Güneykaya Anadolu Lisesi’nde taraflar arasında yaşanan kavgada yaralananlar olurken, bir seçim sandığı kırılarak oy pusulaları parçalanmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu geçtiğimiz 31 Mart’ta yaşanan olaylar nedeniyle beldede ki seçimi iptal ederek 2 Haziran’da seçimin yenilenmesine karar vermişti. Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Güneykayalı seçmenler bugün yeniden sandık başına giderek belediye başkanı, belediye meclis üyeleri ve muhtarlık seçimi için sandık başına gitti.

Oy verme işlemi saat 08.00 itibariyle sorunsuz bir şekilde başladı. Oy verme işleminin yapıldığı Güneykaya Anadolu Lisesi ve çevresinde geniş güvenlik tedbirleri alındığı görüldü. 5 sandıkta bin 140 seçmenin oy kullanması beklenen seçimde oy verme işlemi saat 17.00’a kadar devam etti.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN HATASI SONUCU YENİDEN SEÇİM

Edirne'de sandıktan çıkan ve sayılmayan muhtarlık oy pusulalarının temizlik görevlisi tarafından yanlışlıkla çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna yapılan itirazın ardından iptal edilen ve tekrarlanan Umurbey Mahallesi muhtarlık seçimi için oy verme işlemi tamamlandı.

Mahalledeki Selimiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde kurulan 6 sandıkta oy verme işlemi yapılıyor. İl Seçim Kurulu Seçim Müdürü Sevil Cellek, okula gelerek sandık kurullarını dolaştı.

Seçmenlerden İzzet Çekiç, bir önceki seçimin iptali nedeniyle yeniden oy vermeye geldiklerini söyledi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde muhtar adayı Turhan Özgünden, bir sandıktaki pusulaların temizlik görevlisince çöpe atıldığı iddiasıyla İl Seçim Kuruluna itirazda bulunmuş, Kurul itirazı değerlendirerek Umurbey Mahallesi için muhtarlık seçimlerinin yenilenmesi kararı almıştı.

TUNCELİ AKPAZAR'DA YENİDEN SEÇİM

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Mazgirt ilçesine bağlı Akpazar beldesinde CHP’nin adayı Zeynel Yıldırım 471, AK Parti’nin adayı Ali Aydın 467 oy aldı.

4 oy farkıyla CHP’li Aydın, seçimi kazandı. AK Parti’nin, beldeye bağlı Örs Mahallesi’nde kurulan sandıkta bazı seçmenlere sandık kurulu tarafından belediye başkanlığı pusulası verilmediği ve bu durumun da seçimin sonucunu etkileyeceği gerekçesiyle yaptığı itiraz başvurusu üzerine seçimin yenilenmesine karar verildi.

Bin 700 seçmenin bulunduğu beldede oy verme işlemleri 08.00 itibariyle başladı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı toplamda 10 oy sandığının bulunduğu beldede oy verme işlemi 17.00’de sona erdi.

GÜZELYURT İLÇESİNDE SEÇİM

YSK'nın, seçimlerin yenilenmesine karar verdiği Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde seçmenler, belediye başkanlığı seçimi için sandık başına gitti. Saat 08.00’da oy verme işleminin başlamasıyla ilçedeki seçmenler, sandıkların kurulduğu Atatürk Ortaokulu'na gelerek oylarını kullanmaya başladı.

İlçede oy verme işlemi saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

YSK BAŞKANI: SORUN YOK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, 3 ilçe ve 4 beldede yenilenen yerel seçimlerle ilgili, "Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından yapılan itirazlar sonucunda seçimlerin yenilenmesine karar verilen 3 ilçe ve 4 beldede oy verme işlemi sürüyor.

YSK Başkanı Yener, YSK önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimlerin sorunsuz olarak devam ettiğini bildirdi ve bu şekilde devam etmesini temenni etti.

Yener, saat 17.00 itibarıyla sandıkların açılacağını anımsatarak, "21.00'den önce yayın yasağının kaldırıp kaldırılmayacağına kurul olarak karar verip sizlere duyuracağız. Şu an için herhangi bir olumsuz durum yok, her şey yolunda gidiyor." diye konuştu.

AA