17 yaşındaki gencin sosyal medyada verdiği ilan polisi harekete geçirdi

17 yaşındaki gencin sosyal medyada verdiği ilan polisi harekete geçirdi
Güncelleme:

İzmir'de, sosyal medya üzerinden ''tetikçi'' ilanı verdiği tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.

İzmir'de, sosyal medya üzerinden 'tetikçi' ilanı verildiği ihbarı üzerine Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda, ilanı veren kişinin kimliğinin R.S.T. (17) olduğu tespit edildi. R.S.T., polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. 

DHA

