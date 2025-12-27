17 yaşındaki gencin sosyal medyada verdiği ilan polisi harekete geçirdi
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
İzmir'de, sosyal medya üzerinden ''tetikçi'' ilanı verdiği tespit edilen bir kişi gözaltına alındı.
İzmir'de, sosyal medya üzerinden 'tetikçi' ilanı verildiği ihbarı üzerine Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda, ilanı veren kişinin kimliğinin R.S.T. (17) olduğu tespit edildi. R.S.T., polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı.
Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
DHA
Bu Haberleri Kaçırma...
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol