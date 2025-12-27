Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

  1. Anasayfa
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre üst düzey kamu kurumlarında, büyükelçiliklerde ve bakanlıklarda atamalar gerçekleşti.

BÜYÜKELÇİLİKLERDE ATAMALAR

Lüksemburg Büyük Dükalığı nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne, Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı, Avrupa Birliği nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği'ne, İkili İlişkiler Genel Müdürü Yaprak Balkan, Karadağ nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne ise Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürü Ayda Ünlü atandı.

STRATEJİ VE BÜTÇE BAŞKANLIĞI'NDA ATAMALAR

Strateji ve Bütçe Başkanlığı'nda açık bulunan Plan ve Programlar Genel Müdür Yardımcılığı'na Serdar Altay, Sektörler ve Kamu Yatırımları Genel Müdür Yardımcılığı'na Mehmet Cem Fendoğlu, Devlet Yardımları Genel Müdür Yardımcılığı'na Volkan Öz, Ekonomik Modelleme ve Konjonktür Değerlendirme Genel Müdür Yardımcılığı'na Önder Demirezen ve Birinci Hukuk Müşavirliği'ne Zuhal Edis atandı.

Ayrıca karara göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda ise açık bulunan Milli Emlak Genel Müdür Yardımcılığı'na Değer Ecer ve Yüksek Fen Kurulu Üyeliğine Hasan Bebek atandı. Bakanlıkta açık bulunan Başmüfettişliğe ise Müfettiş Yakup Yıldırım getirildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nde 4'üncü Bölge Müdürü Ayşe Gemici ve 15'inci Bölge Müdürü Abdulkerim Kaya görevden alındı ve yerlerine 4'üncü Bölge Müdürü olarak Murat Ayvazoğlu ve 15'inci Bölge Müdürü olarak Bayram Doğan atandı. Karar ile birlikte Sağlık Bakanlığı'nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı'na Hakan Bozkurt atandı. (DHA)

