Kurye ile 2 kardeşin ''geç geldin'' tartışması kanlı bitti

Kurye ile 2 kardeşin ''geç geldin'' tartışması kanlı bitti
Güncelleme:

Şanlıurfa'da bir kurye, sipariş götürdüğü 2 kardeşi çıkan tartışmada bıçakla yaraladı.

Olay, dün akşam saatlerinde Narlıkuyu Mahallesi’nde meydana geldi. M.E.T. ile ağabeyi H.T. online yemek sipariş platformu aracılığıyla döner ve içecek siparişi verdi. Siparişi götüren kurye Ö.C.T. ile kardeşler arasında yemeklerin geç geldiği ve pos cihazı olmaması nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kurye Ö.C.T., yanında bulunan bıçakla M.E.T. ve H.T.’yi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralayıp, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kardeşler, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan kardeşlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Ö.C.T., polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.

DHA

