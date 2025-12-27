İBB İtfaiye Daire Başkanı dahil 4 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik düzenlenen operasyonda İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak ile birlikte 3 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda; İBB İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın yanı sıra CHP Bayrampaşa İlçe yönetiminden Bekir Ö., iş insanı İbrahim A. ve şoför Hakan K. 'Zimmet’, ‘İrtikap’, ‘Rüşvet vermek’, ‘Rüşvet almak’ ve ‘İhaleye fesat karıştırmak’ suçlarından gözaltına alındı.
DHA
