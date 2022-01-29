Ankara'da bir kadın donarak öldü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kullanılmayan eski hastane binasında 3 aylık evli 26 yaşındaki bir genç kadın donarak hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kullanılmayan eski hastane binasında 3 aylık evli Ş.A. (26) ölü bulundu. Abanoz'un donarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında Şehitlik Mahallesi Eski Devlet Hastanesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 26 yaşındaki Ş.A., henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle oturduğu eve yakın olan eski hastanenin 3. katından düştü.

Düşme sonucu ağır yaralanan Ş.A., burada uzun süre yaralı kaldığı için donarak hayatını kaybetti.

3 ay önce evlendiği öğrenilen genç kadının kesin ölüm sebebinin yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacağı bildirildi.