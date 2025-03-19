Ankara'da bir kız çocuğu ölü bulundu! Korkunç şüphe

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 6 yaşındaki bir kız çocuğu ölü bulundu. Küçük kızın köpek saldırısı sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendiriliyor.

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Yıldıztepe Mahallesi’nde vatandaşlar, bir çocuk cesedi buldu. Çocuğun yabancı uyruklu F.E. (6) olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde kız çocuğunun ölüm sebebinin köpek saldırısı olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.