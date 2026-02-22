Geçmeyen öksürük 35 binde 1 görülen hastalık çıktı; 4 kez ameliyat oldu

  1. Anasayfa
"Basit bir öksürük" diyerek geçiştirdiği şikayeti, 30 yaşındaki bir kişi tıp dünyasında nadir görülen bir teşhisle karşı karşıya bıraktı. Dünyada sadece 35 binde bir görülen Multiple Endokrin Neoplazi Tip 2 (MEN2) sendromu teşhis edilen hasta, İstanbul’da gerçekleştirilen 4 başarılı ameliyatla hayata tutundu.

Iğdır’da yaşayan 30 yaşındaki M.A., 3 yıl boyunca geçmeyen şiddetli öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde dünyada 35 binde bir görülen "MEN2 Sendromu" teşhis edildi. Akciğerindeki tümörden böbrek üstü bezine kadar vücudunun dört bir yanını saran tümörlerle savaşan M.A., multidisipliner bir yaklaşımla gerçekleştirilen 4 ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

35 Binde Bir Görülen "MEN2" Kabusu: Öksürük Atakları Nadir Hastalığın Habercisi Çıktı!

Iğdır’da yaşayan M.A. için kış ayları, dondurucu soğuklarda nefes alamadığı ve konuşamadığı şiddetli öksürük krizleriyle bir kabusa dönüşmüştü. Çareyi sıcak iklimlere kaçmakta arayan genç adam, sonunda İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi’ne başvurduğunda gerçekle yüzleşti: Genetik geçişli ve son derece nadir görülen Multiple Endokrin Neoplazi Tip 2 (MEN2).

Çoklu Organ Tutulumu Tespit Edildi

Hastanede yapılan detaylı incelemelerde M.A.’ün vücudunda adeta bir zincirleme reaksiyon saptandı:

Akciğer: Hava yolunu kapatan bir tümör ve dev hava kistleri.
Böbrek Üstü Bezi: Tansiyonu tetikleyen kalınlaşma ve kitle.
Paratiroit: Kalsiyum dengesini bozan nodüller.
Böbrek: Operasyonlar arası ortaya çıkan taş problemi.

3,5 Ayda 4 Ameliyatlı Maraton

Prof. Dr. Cansel Atinkaya Baytemir (Göğüs Cerrahisi) ve Prof. Dr. İbrahim Ali Özemir (Genel Cerrahi) önderliğindeki ekip, hastayı multidisipliner bir konseye aldı. Önce paratiroit ve böbrek üstü bezi eş zamanlı çıkarıldı. Ardından akciğerdeki tümör ve kistler temizlendi. Son olarak böbrek taşı ameliyatı gerçekleştirilen M.A., sağlığına kavuştu.

Uzmanlardan Kritik Uyarı: "2 Hafta Kuralı"

Prof. Dr. Baytemir, M.A.’ün durumunun bir ders niteliğinde olduğunu belirterek uyardı:

"Eğer bir öksürük 2 haftadan uzun sürüyor ve tedaviye yanıt vermiyorsa mutlaka ileri tahlil gerekir. Bu hastamızda öksürük, hava yolu içindeki tümörün yarattığı iritasyona bağlıydı. Genç yaşta görülen dirençli tansiyon ve kalsiyum yüksekliği bu sendromun en büyük habercisidir."

"Havanın Soğuması Benim İçin Kabustu"

Zorlu süreci atlatan M.A., "Konuşamıyordum, nefes alamıyordum. Su içiyordum geçmiyordu. Sıcak yerlere gitmeye çalışıyordum ama artık çok iyiyim. Tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ederim" diyerek duygularını paylaştı.

İHA

