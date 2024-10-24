Hainler kalbimize saldırdı: Şehit sayısı 5'e yükseldi

Başkent Ankara'da TUSAŞ'a düzenlenen hanin saldırıda şehit sayısı 5'e yükseldi. 22 kişinin de yaralandığı saldırı sonrasında İçişleri Bakanı Yerlikaya eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'yı işaret ederek "Büyük ihtimalle saldırıyı terör örgütü PKK'nın yapmış olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ'nin (TUSAŞ) yerleşkesine saat 15.30 sularında silahlı bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 5 canımız şehit düştü, 22 kişi yaralandı. 2 terörist de etkisiz hale getirildi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan ilçesindeki yerleşkesine yönelik saldırıda yaşamını yitirenlerin kimlikleri belli oldu.

Buna göre, saldırıda, TUSAŞ'ta kalite kontrol görevlisi olarak görev yapan Cengiz Coşkun, Makina Mühendisi Zahide Güçlü, TUSAŞ çalışanı Hasan Hüseyin Canbaz, Güvenlikçi Atakan Şahin Erdoğan ile taksi şoförü Murat Arslan yaşamını yitirdi.

Saldırıda yaralanan 22 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

Saldırıda yaşamını yitiren Zahide Güçlü'nün, eşinin gönderdiği çiçeği almak üzere yerleşkenin girişine gittiği, bu sırada saldırının gerçekleştiği öğrenildi.

Bu arada saldırganların Kahramankazan ilçe merkezinde Arslan Taksi Durağı'na bağlı bir araca bindikten sonra Murat Arslan'ı katledip, cesedini aracın bagajına sakladığı belirtildi.

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde bulunan Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ) Tesisi'ne terör saldırısı gerçekleştirildi. Patlamanın ardından silah sesleri yükseldi.

Güvenlik nedeniyle personelin sığınaklara yönlendirildiği belirtildi. Saldırıdan hemen sonra özel hareket tesise gelerek geniş çaplı operasyon başlattı. TUSAŞ tesisleri üzerinde insansız hava aracı ANKA uçuş gerçekleştirdi.

ŞEHİT SAYISI 5'E YÜKSELDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısında 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini, 5 kişinin şehit olduğunu ve 3'ü ağır olmak üzere toplam 22 kişinin yaralandığını bildirdi.

Yerlikaya, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısının ardından yerleşkede incelemelerde bulundu.

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Yerlikaya, saldırının saat 15.26'da gerçekleştirildiğini ve derhal jandarma ile emniyet birimlerinin olay yerine intikal ettiğini belirtti.

Yerlikaya, "Biri kadın, biri erkek olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Maalesef 4 şehidimiz bulunmakta, 14 yaralımız var. Yaralılarımızdan 3'ünün durumu ağır." dedi.

Terörü lanetlediğini vurgulayan Yerlikaya, Türk halkına başsağlığı ve yaralılara acil şifa diledi.

"Kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kimlikleri belli olur olmaz, hangi terör örgütü olduğu ile ilgili sizlerle bunu paylaşacağız." ifadelerini kullanan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"TUSAŞ'a geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Tüm aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. İlk anından itibaren Sayın Cumhurbaşkanı'mıza buradaki operasyon ve bu etkisiz hale getirilinceye kadar olan süreçle ilgili bilgi arz ettik. Çok büyük bir üzüntü duyuyoruz. Hep birlikte milli birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kim pusu kuruyorsa, ister terör örgütü, ister organize suç örgütü, ister şehir eşkıyası olsun hiç durmadan, duraksamadan azim ve karanlıkla bunların da nefeslerini kesmekte kararlıyız. Bizim kardeşliğimiz, birliğimiz, beraberliğimiz; devletimizin ve milletimizin iradesi, gücü her zaman galip gelecektir. Bundan da hiçbirimizin şüphesi olmasın."

TERÖRİSTLER KAMERADA

TUSAŞ tesislerinin önüne taksiyle gelen biri kadın iki terörist kameralara yansıdı. Uzun namlulu silah kullanan teröristler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışma saniye saniye görüntülendi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, "TUSAŞ Kahramankazan tesislerinde yaşananlar ile ilgili resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verildi.

TUSAŞ HAKKINDA

Türk Uçak Sanayii Anonim Ortaklığı (TUSAŞ), 28 Haziran 1973 tarihinde Türkiye'nin savunma sanayiinde dışa bağımlılığını azaltmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde kurulmuştur.

Türk Hava Kuvvetleri'nin savaş uçağı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak F-16 uçaklarının kullanılması kararı ile birlikte; F-16 uçağının üretimi, uçak üzerindeki sistemlerin entegrasyonu ve uçuş testlerini yaparak Hava Kuvvetlerimize teslim etmek üzere TUSAŞ tarafından 1984 yılında TUSAŞ Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. (TAİ), Türk-ABD ortak yatırım şirketi olarak 25 yıllığına kurulmuştur.



25 yıllık süreç tamamlanmadan, 2005 yılında TAI'nin yabancı hisseleri Türk hissedarlar tarafından satın alınarak şirket yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda TAI ve TUSAŞ birleşerek, TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. çatısı altında faaliyetlerini genişletmiş, havacılık ve uzay sanayi sistemlerinin geliştirilmesi, modernizasyonu, üretimi, sistem entegrasyonu ve yaşam döngüsü destek süreçlerinde Türkiye'nin teknoloji merkezi konumuna gelmiştir.

Havacılık ve uzay sanayisinde küresel ilk yüz oyuncu arasında yer alan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, proje konularına bağlı olarak; Havacılık Yapısalları Grubu, Uçak Grubu,, Helikopter Grubu,, İnsansız Hava Aracı (İHA) Sistemleri Grubu,, Uzay Sistemleri Grubu,, Milli Muharip Uçak Grubu, Mühendislik Grubu olmak üzere altı stratejik iş merkezi bünyesinde örgütlenmiştir.



Ayrıca, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından tasarlanan/üretilen tüm ürünlerle ilgili olarak entegre lojistik destek hizmeti sağlanmaktadır.