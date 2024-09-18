Manisa'da tarım işçilerini taşıyan traktör devrildi
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 11 kişi yaralandı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde mevsimlik tarım işçilerini taşıyan M.E. yönetimindeki traktör, kontrolden çıkarak bir anda devrildi. Kazada sürücü M.E. ve 10 işçi yaralandı.
YARALILAR HASTANEDE
Çevredekilerin ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
DHA
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