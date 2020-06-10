Nişanlısını öldürdüğünü itiraf eden kadından mahkemede şok ifade!

Eskişehir'de, nişanlısı Emrah Ö.’yü (28) gezmek için gittikleri kent ormanında, boğazını kesip, 8 bıçak darbesiyle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Zehra A.(22), ilk duruşmada, cinayeti itiraf ettiği daha önceki ifadelerini yalanlayıp, nişanlısını, ormanlık alanda karşılarına çıkan yüzleri maskeli 2 kişinin öldürdüğünü öne sürdü. Zehra A., “Emrah ormanda cebinden bıçak çıkartıp, ‘Seninle oynayacağız, seni öldüreceğim’ dedi. Kaçarken arkamdan geliyordu, çalılar arasından yüzü maskeli biri çıktı. Emrah’ın yolunu kesip, bıçağı karnına sapladı. Diğeri de beni kovaladı” dedi.



Kars’ta yaşayan Zehra A., 2016 yılında sosyal medya üzerinden tanıştığı işçi Emrah Ö. ile 2019 yılında nişanlandı. Zehra A., geçen şubat ayında Eskişehir’e gelerek, nişanlısı Ö. ile buluştu. Çift, gezmek için Odunpazarı ilçesine bağlı Aşağıçağlan Mahallesi’ndeki Kent Ormanı’na gitti. Ancak burada çıkan tartışmada Zehra A., Emrah Ö.'nün boğazını kesip, 8 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Zehra A., otogarda yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak, cezaevine koyuldu. Zehra A.’ın Kent Ormanı'na nişanlısıyla girdiği, bir süre sonra tek başına çıktığı güvenlik kameralarınca tespit edildi.

İFADESİNİ DEĞİŞTİRDİ

Hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan 4’cü Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açılan tutuklu sanık Zehra A.'ın yargılanmasına başlandı.

A., davanın ilk duruşmasına cezaevinden SEGBİS ile bağlandı. Savunması sorulan A., cinayetin ardından verdiği ifadelerini yalanlayıp, nişanlısı Emrah Ö.’ü kendisinin öldürmediğini iddia etti.

A., “Emrah ile sosyal medya üzerinden arkadaş olduk ve arkadaşlığımız ilerledi. Bana para göndermeye başladı. Sürekli para gönderiyordu, kendisinin özürlü olduğunu öğrendim. Benimle evlenmek istediğini söyledi. Akıl hastalığı gibi bir rahatsızlığı vardı. Kendisine de sordum, doğrulamadı. Sürekli evlenmek istediğini söylüyordu. Tek bir şartla kabul edeceğimi, evlendiğimizde bana el sürmeyeceğini söyledim. O da kabul etti. Acımıştım, teklifini kabul ettim.

İki yıl boyunca para gönderdi. Hasta olmasına rağmen çok iyi bir kişiydi. Para gönderdiğini ailesi de biliyordu. Yaklaşık 8 ay nişanlı kaldık. Ailesi de bana çok iyi davranıyordu. Annesi altın bile almıştı. Beni Eskişehir’e Emrah çağırdı. Düğün hazırlığı için eşya alacağımızı söyledi. Yine para gönderip, çok ısrar etti. Eskişehir’e geldiğimde öğretmenevinde konakladım. Ertesi gün Emrah ile buluşup evlerine gittik. Eskişehir’i gezdik, dolaştık. İki gece onlarda kaldım. Emrah ile alışveriş yaptık, bana altın aldı ve para verdi” dedi.

CİNAYETİN ARDINDAN ANTALYA'YA TATİLE GİDECEKMİŞ

Zehra A., cinayeti itiraf ettiği ifadelerini baskı altında verdiğini öne sürerek, Emrah Ö.’yü ormanlık alanda karşılarına çıkan yüzleri maskeli 2 kişinin öldürdüğünü iddia etti.

A., “Alkol almıştım, komalık oluncaya kadar içmişim. Olay sabahı kendimi çok kötü hissediyordum. Emrah beni hastaneye götürmek için ısrar etti. Evlerinin karşısındaki ormanlık alana tellerin A.ından girdik. Doğayı gezdireceğini söyledi. Havanın sıcak olduğunu söyleyip montunu çıkardı. Cebinden bıçak çıkarıp ‘Seninle oyun oynayacağız, seni öldüreceğim’ dedi.

Şaka yapıyor zannettim. Kaçmaya başladım. Arkamdan geliyordu. Kaçarken çalıların A.ından tanımadığım yüzü maskeli biri çıktı. Sesinden erkek olduğunu anladım. Bu kişi Emrah’ın önünü kesip, elindeki bıçağı karnına sapladı. Ben kaçmaya devam ettim, başka biri daha çıkıp, arkamdan gelmeye başladı.

Ormandan çıkışı bulup, ana caddeye çıktım. Biraz ilerledikten sonra kafe gördüm. İçeriye girip çay içtim. Sonra Emrah’ın evine gittim. Panik haldeydim, ailesi kayıp olarak polise haber vermiş. Polis ifademi alıp, beni serbest bıraktı. Daha sonra otogarda yakalanıp tutuklandım. Yakalanmasaydım Antalya’ya tatile gidecektim. Biraz kafa dinledikten sonra memleketim Kars’a gidecektim. Emrah’ı ben öldürmedim” diye konuştu.

‘BASKIYLA İFADE VERDİM’

Mahkeme başkanının, olaydan sonraki ifadelerini hatırlatması üzerine de kendisine baskı yapıldığını, şok halindeyken ifade verdiğini öne süren A., “Karakolda ve sorgu hakimliğinde verdiği ifadeleri kabul etmiyorum. Mahkemede verdiğim ifade geçerlidir. Karakolda polis baskısıyla böyle ifade verdim, şoktaydım. Olaydan sonra kendime gelememiştim. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum. Emrah ile aramda hiçbir problem yoktu” dedi.

AKIL SAĞLIĞI KONTROL EDİLECEK

Duruşmada dinlenen tanıklar ise Zehra A.’tan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, avukatının talebi üzerine A.’ın adli dengesinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verdi. Zehra A.'ın tutukluluk halinin devamına da hükmeden mahkeme duruşmayı erteledi.

'KASTEN ÖLDÜRME' VE 'HIRSIZLIK' SUÇLARINDAN CEZA İSTENİYOR

Eskişehir 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Zehra A. hakkında ‘tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile ‘ölmesinden yararlanarak hırsızlık’ suçundan da 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

ELİNDE BIÇAKLI GÖRÜNTÜLERİ ÇIKMIŞTI

Zehra A.’ın sosyal medyadaki sayfasında bir Kafkas düğününde çekilmiş, elinde bıçaklı görüntüleri ortaya çıkmıştı. Cinayetten 1 hafta paylaşılan videoda, Kafkas düğünü sırasında eline bıçak verilen A.’ın yanındakiler ile birlikte yere uzanan dansçının üzerindeki tahtaya bıçak attığı görülmüştü. Zehra A.’ın ‘Bıçak güzeli ben’ diyerek paylaştığı video, tepki toplamıştı.