Şehir şehir gezip çelik kasa patlatan çete çökertildi

Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde bir üzüm işletmesine girerek çelik kasaları demir kesme makinesiyle boşaltan maskeli çete, polisin eş zamanlı operasyonuyla çökertildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 7'si tutuklanırken, şüphelilerin 4 farklı ilde toplam 5 kasa hırsızlığı yaptığı ortaya çıktı.

7 Şubat'ta Saruhanlı İstasyon Mahallesi’ndeki bir üzüm işletmesinde yaşanan film gibi soygun, polisin bir ay süren teknik takibiyle son buldu. Yüzlerini maskelerle gizleyen 5 şüpheli, tel örgüleri kesip yangın merdiveninden çatıya tırmanarak idari binaya sızdı.

Çelik kasaları boşalttılar

Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan görüntülerde; şüphelilerin yanlarında getirdikleri demir kesme makineleriyle 2 adet çelik kasayı kağıt gibi kestikleri görüldü. Kasalardaki yüklü miktarda nakit para, altın ve dövizi çalan şahıslar, geldikleri kiralık araçla İstanbul’a kaçtı. Şüphelilerin 30 milyon TL'lik soygun gerçekleştirdiği belirlendi.

Eş zamanlı operasyon

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve İstihbarat Şube ekipleri, KGYS ve plaka tanıma sistemleri üzerinden iz sürdü. Şüphelilerin İstanbul’dan gelip işi bitirdikten sonra geri döndüğünü saptayan ekipler; İstanbul ve Yalova’daki önceden belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda E.T., K.T., V.T., A.T., Z.Y., U.K., F.K. ve M.Y.K. kıskıvrak yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca ve koordinasyon için kullandıkları 1 el telsizi ele geçirildi.

7 tutuklama

Şüphelilerin sorgusunda Manisa'nın Akhisar ilçesi ile Balıkesir'in Bandırma, Bursa'nın Orhangazi ve Bilecik'in Söğüt ilçelerinde de benzer kasa hırsızlıklarına karıştıkları tespit edildi. Böylece 5 hırsızlık olayı daha aydınlatıldı. Manisa'ya getirilen 8 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA