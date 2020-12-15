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  4. 15 Aralık 2020 19:12

Sinir krizi geçirdi, yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı

Antalya'da sinir krizi geçiren kimliği belirsiz bir kadın, sokak ortasında yarı çıplak soyunarak ortalığı birbirine kattı.

Sinir krizi geçirdi, yarı çıplak soyunup ortalığı birbirine kattı
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Olay, sabah saatlerinde Kepez ilçesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde meydana geldi. Sinir krizi geçiren kimliği belirsiz kadın, park halindeki iki otomobilin camını taşla kırdı. Daha sonra yarı çıplak soyunan kadın, caddede oturarak bağırmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, temin ettikleri ayakkabı ve kıyafetleri giyinmesi için önce genç kadını ikna ettiler, ardından da ifadesi alınmak üzere emniyete götürdüler.

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