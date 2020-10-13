  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 13 Ekim 2020 21:26

Sivas'ta iğrenç olay! 12 yaşındaki kız çocuğunu markette taciz etti

Sivas'ta bir markette 12 yaşlarındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen S.B., polis tarafından gözaltına alındı.

Sivas'ta iğrenç olay! 12 yaşındaki kız çocuğunu markette taciz etti
A+ A-

Olay, saat 18.00 sıralarında Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi'ndeki markette meydana geldi.

İddiaya göre markette dolaşan S.B., ismi açıklanmayan kız çocuğunu taciz etti. Bu sırada alışveriş yapan ve durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, marketten çıkan S.B.'yi yakaladı.

Ekipler, marketin güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra S.B.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü.

Kız çocuğunun ise olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.

çocuk , taciz , sivas , 12
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM