4.7'lik deprem daha büyük depremi tetikler mi? Naci Görür açıkladı

Elazığ'ın Baskil ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den ilk açıklama geldi. Görür, ''Daha büyük deprem olur mu?'' sorusuna yanıt verdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, dün saat 20.27’de, merkez üssü Elazığ’ın Baskil ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem oldu. Yerin 9.85 kilometre derinliğindeki deprem, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da da hissedilirken, herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Depremin Doğu Anadolu Fayı üzerinde gerçekleştiğini söyleyen Naci Görür, 24 Ocak 2020'de yine Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremi anımsattı.

Görür, bölgedeki fayların bu depremle büyük ölçüde kırıldığını söyledi.

Daha büyük deprem olur mu?

6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinin bölgeye stres yüklediğini belirten Prof. Dr. Görür, "Deprem Yaylanlı Fayı üzerinde. Burada daha fazla ve büyük deprem beklenmez." açıklamasını yaptı.