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Acun Ilıcalı'dan bayram hediyesi: Exxen ücretsiz

Acun Ilıcalı'dan bayram hediyesi: Exxen ücretsiz

Acun Ilıcalı'nın Netflix'e rakip platformu Exxen bayram hediyesini verdi. Exxen, bayram tatilinde ücretsiz olarak hizmet verecek. Hizmetten yararlanmak için platforma üye olmak gerekiyor.

Acun Ilıcalı tarafından  Exxen, Ramazan Bayramı süresince ücretsiz olacak. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Acun Ilıcalı, dijital içerik platformunun 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri arasında ücretsiz olacağını söyledi. 

Ilıcalı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Exxen’den herkese harika bir Bayram Sürprizi. İster Türkiye’de ister yurt dışında olsun isteyen herkes, Exxen’i 12, 13, 14, 15 Mayıs günleri yani Bayram Haftası süresince ücretsiz izleyebilecek.”

 İçeriklerden ücretsiz yararlanmak isteyen kullanıcıların platforma üye olması gerekiyor. Üyelik sürecinde cep telefonu numaranızı ve e-posta adresinizi isteyen Exxen, daha sonra herhangi bir kart bilgisi sunmaya gerek kalmadan aboneliğinizi başlatıyor. Otomatik olarak reklamlı bir paket sunan şirket, bu konuda ücretli üye olana kadar değişiklik yapmanıza müsaade etmiyor.

Çıktığı dönem içerik sayısıyla eleştirilen Exxen, kullanıcılarına Konuşanlar, Tolgshow Filtresiz, Sihirli Annem, Hükümsüz ve Survivor içerikleri gibi yapımlar sunuyor. 

Etiketler Exxen bayram ücretsiz acun ılıcalı
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