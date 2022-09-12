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AFAD'dan 2 il için sel uyarısı

AFAD'dan 2 il için sel uyarısı

AFAD, Ankara ve Kırıkkale'nin bazı ilçelerinde kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olması gerektiği bildirildi.

AFAD, bugün Ankara ve Kırıkkale'de meydana gelecek sağanak yağış için uyarıda bulundu.

AFAD sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu şekilde açıklama yaptı:

"Ankara'nın Bala ve Kırıkkale'nin Keskin, Bahşılı, Karakeçili ile Çelebi ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışların, önümüzdeki 2 saatlik periyotta yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir.

Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını önemle hatırlatıyoruz."

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Etiketler afad sel uyarısı ankara
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