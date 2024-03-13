  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Altın zirvede, Dolar'dan yeni bir rekor daha geldi

Altın zirvede, Dolar'dan yeni bir rekor daha geldi

Altın zirvede, Dolar'dan yeni bir rekor daha geldi
Güncelleme:

Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı tüm hızıyla sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Piyasalardaki yangın devam ediyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz piyasasında son dönemde yaşanan oynaklığın "geçici" olarak görülmesi gerektiğini belirtse de Dolar, Euro ve altında her gün yeni bir rekora imzasını atmaya devam ediyor.

Geçen yıl  yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'ye, Euro/TL de 35 TL'ye ulaştı.

İşte 13 Mart Çarşamba Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,09 TL'den, Euro 35,10 TL'den, Sterlin 41,09 TL'den, Japon Yeni ise 21,76 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,06 TL'den, Euro 35,03 TL'den, Sterlin 40,95 TL'den, Japon Yeni ise 21,69 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 160 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 265 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 941 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 945 TL'den, Gümüş ise 25,14 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 162 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 228 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 941 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 945 TL'den, Gümüş ise 24,99 TL'den fiyatlanmıştı. 

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise yükseliş devam ediyor.

Bitcoin 72 bin 152 Dolar'dan, Ethereum ise 4 bin 37 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 82,42 Dolar'dan işlem görüyor.

ABD enflasyon rakamları açıklandıABD enflasyon rakamları açıklandıEkonomi
Dolar çıldırdı; Bakan Şimşek'ten açıklama geldiDolar çıldırdı; Bakan Şimşek'ten açıklama geldiEkonomi
Altın fiyatları için kritik ''ters köşe'' uyarısıAltın fiyatları için kritik ''ters köşe'' uyarısıEkonomi
Şubat ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli olduŞubat ayının en çok kazandıran yatırım aracı belli olduEkonomi
Merkez Bankası'ndan bir sıkılaşma kararı dahaMerkez Bankası'ndan bir sıkılaşma kararı dahaEkonomi
Fed Başkanı Powell’dan faiz indirimine yeşil ışıkFed Başkanı Powell’dan faiz indirimine yeşil ışıkEkonomi
TCMB'den bireysel ve ticari krediler için yeni sıkılaşma kararlarıTCMB'den bireysel ve ticari krediler için yeni sıkılaşma kararlarıEkonomi
Dolar kurunda 2021 korkusu geri döndüDolar kurunda 2021 korkusu geri döndüHaber

 

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç TL Euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı Gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin Ethereum coin sanal para blockchain btc madencilik cüzdan satın almak satmak bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Türk savunma sanayisinin gurur günü: MİDLAS ilk kez füze ateşledi Türk savunma sanayisinin gurur günü: MİDLAS ilk kez füze ateşledi İran'da kutlama faciası: 14 ölü, binlerce yaralı var! İran'da kutlama faciası: 14 ölü, binlerce yaralı var! Kuyruğun sonu gözükmedi: Vatandaş ''ucuz et'' sırasında Kuyruğun sonu gözükmedi: Vatandaş ''ucuz et'' sırasında Burası İstanbul'un yeni göleti! Korku saçıyor! Burası İstanbul'un yeni göleti! Korku saçıyor! Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı Trendyol Süper Lig'de 29. haftanın VAR kayıtları açıklandı Öğretmen atamalarında acı gerçek ortaya çıktı Öğretmen atamalarında acı gerçek ortaya çıktı Putin'den resmen 3'üncü dünya savaşı hazırlığı: Nükleer silahla tehdit etti! Putin'den resmen 3'üncü dünya savaşı hazırlığı: Nükleer silahla tehdit etti! Marmaray'da bir intihar daha! Marmaray'da bir intihar daha! Tam 442 yıllık! Çürümeye terk edilen tarihi yapı alarm veriyor! Tam 442 yıllık! Çürümeye terk edilen tarihi yapı alarm veriyor! Okulda öğrencilere toplu istismar! Müdür yardımcısı tutuklandı Okulda öğrencilere toplu istismar! Müdür yardımcısı tutuklandı