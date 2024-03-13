Altın zirvede, Dolar'dan yeni bir rekor daha geldi

Türk Lirası'nın başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metaller karşısındaki değer kaybı tüm hızıyla sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Piyasalardaki yangın devam ediyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, döviz piyasasında son dönemde yaşanan oynaklığın "geçici" olarak görülmesi gerektiğini belirtse de Dolar, Euro ve altında her gün yeni bir rekora imzasını atmaya devam ediyor.

Geçen yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde 20,50 TL seviyesinde bulunan Dolar kuru 2024 yerel seçimleri öncesinde yüzde 50’den fazla artarak 32 TL'ye, Euro/TL de 35 TL'ye ulaştı.

İşte 13 Mart Çarşamba Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarında son durum...

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,09 TL'den, Euro 35,10 TL'den, Sterlin 41,09 TL'den, Japon Yeni ise 21,76 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,06 TL'den, Euro 35,03 TL'den, Sterlin 40,95 TL'den, Japon Yeni ise 21,69 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 160 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 265 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 941 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 945 TL'den, Gümüş ise 25,14 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 162 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 228 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 941 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 945 TL'den, Gümüş ise 24,99 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan kripto para piyasalarında da ise yükseliş devam ediyor.

Bitcoin 72 bin 152 Dolar'dan, Ethereum ise 4 bin 37 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 82,42 Dolar'dan işlem görüyor.