Ankara Valisi Vasip Şahin, hastane yönetimleriyle görüşme yaptı. Şahin, önümüzdeki 15 gün ağır hasta sayısının artmasının beklendiğine dikkati çekti.

Ankara Valisi Vasip Şahin, hafta sonunda internet üzerinden uzaktan görüşme sağladığı hastane yönetimlerine "Önümüzdeki 15 gün ağır hasta sayısı artacak" değerlendirmesini yaptığı öğrenildi. Vali Şahin, hastane yönetimlerinden destek beklediklerini ifade etti.

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı resmi rakamlara göre ülke genelinde Koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarında azalma görülmesine karşın Ankara Valisi Vasip Şahin önemli bir değerlendirme yaptı. T24’ün edindiği bilgiye göre Vali Şahin, geçen Perşembe günü Ankara’da pandemi hastanesi statüsündeki bazı hastane yönetimleriyle uzaktan erişimle bir araya geldi.

Çok kısa gerçekleşen görüşme sırasında Vali Şahin, artacak ağır hasta sayısına dikkati çekti. Şahin, önümüzdeki 15 gün ağır hasta sayısının artmasının beklendiğine dikkati çekti. Vali Şahin bu nedenle hastane yönetimlerinden destek olunmasını istedi.

"YOĞUN BAKIM KAPASİTESİNİ ARTIRIN"

Vali Şahin’in bu mesajının ardından Sağlık Bakanlığı pandemi statüsündeki özel hastanelerden gerek servis, gerekse yoğun bakımlarına alınan vaka sayısının yüzde 10 artırılması talimatını verdi.

Bakanlık ayrıca, devlet hastanelerinde görülen yoğunluk nedeniyle Covid – 19 olmayan hastaların da yine özel hastanelerce alınarak tedavilerinin yürütülmesini istedi.

AYNI VAKADA İKİ MUTASYON BİRDEN

Bu arada Ankara’da ilginç bir vaka ortaya çıktı. Ankara’daki bir vakada hem İngiliz, hem de Brezilya mutasyonu Covid-19 virüsü tespit edildi. Hastanın yeni ortaya çıkan duruma göre tedavisine başlandığı öğrenildi.