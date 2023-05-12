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Avrasya Araştırma'nın anketi: Seçim ilk turda bitiyor

Avrasya Araştırma'nın anketi: Seçim ilk turda bitiyor
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Avrasya Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre seçimi ilk turda Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu kazanıyor.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne 2 gün kala araştırma şirketleri son anketlerini paylaşmaya devam ediyor. 

Son olarak Avrasya Araştırma, 8-11 Mayıs tarihleri arasında, 2460 kişiyle yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Araştırmanın hata payının yüzde 2.2 olarak ölçüldüğü belirtildi.

Avrasya Araştırma'nın kurucusu Kemal Özkiraz'ın Twitter hesabından paylaştığı anket sonuçları şu şekilde:

MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ

Cumhur İttifakı: Yüzde 45.2
Millet İttifakı: Yüzde 41.3
Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 11

CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51.3
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44.2
Sinan Oğan: Yüzde 3.1
Muharrem İnce: Yüzde 1.4

Avrasya Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre seçimi ilk turda Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu kazanıyor.

 

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Etiketler avrasya araştırma cumhurbaşkanlığı seçimi milletvekili genel seçimi
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