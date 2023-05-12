Avrasya Araştırma'nın anketi: Seçim ilk turda bitiyor

Avrasya Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre seçimi ilk turda Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu kazanıyor.

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne 2 gün kala araştırma şirketleri son anketlerini paylaşmaya devam ediyor.



Son olarak Avrasya Araştırma, 8-11 Mayıs tarihleri arasında, 2460 kişiyle yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Araştırmanın hata payının yüzde 2.2 olarak ölçüldüğü belirtildi.

Avrasya Araştırma'nın kurucusu Kemal Özkiraz'ın Twitter hesabından paylaştığı anket sonuçları şu şekilde:



MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ

Cumhur İttifakı: Yüzde 45.2

Millet İttifakı: Yüzde 41.3

Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 11





CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51.3

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44.2

Sinan Oğan: Yüzde 3.1

Muharrem İnce: Yüzde 1.4