Avrasya Araştırma'nın anketi: Seçim ilk turda bitiyor
Avrasya Araştırma son seçim anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre seçimi ilk turda Millet İttifakı'nın adayı Kılıçdaroğlu kazanıyor.
14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi'ne 2 gün kala araştırma şirketleri son anketlerini paylaşmaya devam ediyor.
Son olarak Avrasya Araştırma, 8-11 Mayıs tarihleri arasında, 2460 kişiyle yapılan anketin sonuçlarını paylaştı. Araştırmanın hata payının yüzde 2.2 olarak ölçüldüğü belirtildi.
Avrasya Araştırma'nın kurucusu Kemal Özkiraz'ın Twitter hesabından paylaştığı anket sonuçları şu şekilde:
MİLLETVEKİLİ SEÇİMİ
Cumhur İttifakı: Yüzde 45.2
Millet İttifakı: Yüzde 41.3
Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 11
CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ
Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 51.3
Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 44.2
Sinan Oğan: Yüzde 3.1
Muharrem İnce: Yüzde 1.4
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol