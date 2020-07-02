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  3. 02 Temmuz 2020 22:59

Bakan Koca'dan ''Dilek Hemşire'' paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden hemşire Dilek Akçabelen için resmi Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

Bakan Koca'dan ''Dilek Hemşire'' paylaşımı
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Bakan Koca, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolu mesajda, “Dilek Akçabelen: Dilek Hemşire. 1990, İstanbul doğumlu. Sağlık Hizmetleri MYO mezunuydu. M. Akif Ersoy Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi’nde çalıştı. COVID-19 sebebiyle uzun süre yoğun bakımda kaldı. Yeni doğan bebeğini kucağına alma şansı olmadı. Mücadelesi için minnettarız” ifadelerini kullandı.

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