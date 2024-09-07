Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon

İstanbul'da faaliyet gösteren birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-23" operasyonda 29 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da faaliyet gösteren birbiriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-23" operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda, organize suç örgütü üyesi 29 şüpheli yakalandı.

Operasyonda 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 9 ruhsatsız tabanca, 3 çalıntı motosiklet, biri çalıntı 2 otomobil, 4 kar maskesi, 2 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz." dedi.