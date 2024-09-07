  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon

Bakan Yerlikaya duyurdu: İstanbul'da organize suç örgütlerine operasyon
Güncelleme:

İstanbul'da faaliyet gösteren birbirleriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-23" operasyonda 29 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da faaliyet gösteren birbiriyle husumetli 2 ayrı organize suç örgütüne yönelik "Kuyu-23" operasyonu düzenlendiğini açıkladı.

Operasyonda, organize suç örgütü üyesi 29 şüpheli yakalandı.

Operasyonda 2 adet AK-47 uzun namlulu silah, 9 ruhsatsız tabanca, 3 çalıntı motosiklet, biri çalıntı 2 otomobil, 4 kar maskesi, 2 çelik yelek ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz." dedi.

Etiketler operasyon suç örgütü bakan yerlikaya
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılma nedeni belli oldu İlkay Gündoğan'ın Barcelona'dan ayrılma nedeni belli oldu O ülkede şok: Audi çalışanları anahtarlara el koydu O ülkede şok: Audi çalışanları anahtarlara el koydu UEFA'dan Süper Lig ekibine ceza UEFA'dan Süper Lig ekibine ceza Oğuzhan Özyakup futbolu bırakma nedenlerinden birini açıkladı Oğuzhan Özyakup futbolu bırakma nedenlerinden birini açıkladı Kredi çekecekler dikkat: Faiz oranları düştü Kredi çekecekler dikkat: Faiz oranları düştü Maaş hesabı yapan emeklilere kötü haber: ''Sıfır zam'' tehlikesi kapıda Maaş hesabı yapan emeklilere kötü haber: ''Sıfır zam'' tehlikesi kapıda Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem Türkiye'nin kredi notu bir kez daha yükseldi Türkiye'nin kredi notu bir kez daha yükseldi Meteorolojiden uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteorolojiden uyarı: Bu illerde yaşayanlar dikkat Benzindeki indirim pompaya yansıdı Benzindeki indirim pompaya yansıdı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı