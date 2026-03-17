Bebek Otel'in müdürüne tahliye! İtirafçı oldu

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Bebek Otel Müdürü A.A. ve Clubhouse’un sahibi M.U., tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Bebek Otel Müdürü A.A. ve Clubhouse’un sahibi M.U., etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak amacıyla verdikleri dilekçelerin ardından tahliye edildi.

Ne olmuştu?

Ocak 2026'da "Uyuşturucu kullanımı, fuhşa teşvik ve yer temini" suçlamalarıyla Bebek Otel'e operasyon düzenlenmişti. Otelin sahibi Muzaffer Y.'nin de aralarında bulunduğu 19 kişi tutuklandı. Muzaffer Y.’nin 6 şirketine, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

