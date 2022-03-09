Benzin ve motorine bir zam daha! Hatta bir zam daha

Artık her gün yeni bir zam gelen benzin ve motorine, dün gece yarısından itibaren zam geldi. Benzin 1.07 TL, motorin 1,59 TL zamlanırken bu gece bir büyük zammın daha geleceği öğrenildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Avrupa ülkeleriyle Rusya'dan petrol ithalatını durdurmayı görüştüklerini açıklamasından sonra petrol fiyatları uçuşa geçmişti. Bu yükseliş Türkiye'de de benzine ve motorine zam olarak yansımaya devam ediyor...

EPGİS’ten yapılan son dakika açıklamasına göre akaryakıta 9 Mart gecesinde geçerli olmak üzere yeni zam yapıldı. EPGİS açıklamasında, benzine 1,07 TL; motorine ise 1,59 TL yeni zam yapıldığı bildirildi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 19,37 liradan satılan benzinin litre fiyatı 20,44 TL, İstanbul'da 19,28 liradan 20,35 liraya, İzmir'de 19,39 liradan 20,46 liraya çıktı.

Ayrıca, Ankara'da ortalama 21,31 liradan satılan motorinin litre fiyatı 22,90 TL, İstanbul'da 21,23 liradan 22,82 liraya, İzmir'de 21,31 liradan 22,90 liraya çıktı.

AMA BİTMEDİ...

BU GECE BİR DAHA ZAM GELİYOR!

Artıbir kamuoyu şirketi Genel Müdürü Hüseyin Çalıskaner bir akaryakıt firması bölge müdürü arkadaşından edindiği bilgiyi kamuoyuyla paylaştı.

Çalışkaner'e gelen bilgiye göre 10 Mart Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıta 1.60 TL zam gelecek.

PETROL 147 DOLARI GÖREBİLİR

Petrol fiyatları savaşın seyrine göre tüm zamanların zirvesi olan 147,50 doları görebilir. Bazı analistler Ukrayna krizinin jeopolitik etkisi nedeniyle temmuz 2008’de ulaşılan zirvenin aşılabileceğini düşünüyor.

Sene başında 73 dolar olan ham petrolün varil fiyatının, Rusya'nın Ukrayna’ya askeri müdahalesi ve Batı ülkelerinin yaptırım kararlarıyla 119,8 dolara kadar yükselmesi akaryakıt fiyatlarındaki artışta etkili oluyor.

PETROL FİYATI ZİRVEDE

Rusya Ukrayna savaşıyla birlikte tırmanan petrol fiyatları, 120 dolar seviyesinin üzerinde yer alıyor. Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, dün Rus petrolüne yönelik ambargo tartışmalarına ilişkin konuşmuştu.

Ambargo kararının felakete yol açacağını savunan Novak, petrolün varil fiyatının 300 doların üstüne çıkabileceğini söylemişti.

ÜNLÜ EKONOMİSTTEN ''HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ'' UYARISI

Türkiye benzin ve motorine zam ile yatıp, zam ile kalkmaya devam ederken ünlü ekonomist ve yazar Ali Ekber Yıldırım, "Mazota benzine sürekli zam yapanlar bunu hiç düşündünüz mü" diyerek korkunç tehlikeyi açıkladı.

Dünya gazetesi yazarı Ali Ekber Yıldırım konuyla ilgili "Mazot 20 lirayı geçti - Bu gece mazotun litre fiyatına yapılacak 84 kuruşluk zamla Konya’da mazotun litresi 20 lira 5 kuruş olacak. - Şehirli mazot, benzin alamazsa toplu taşıma ile işine gider - Çiftçi mazot alamazsa tarlayı süremez, üretim, hasat yapamaz. Ülke aç kalır aç!" dedi.

AKARYAKIT FİYATLARINA YENİ ''DÜZENLEME'' GELİYOR

EPDK açıkladı: 2022 yılında zam yağmurunun yaşandığı, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrasında neredeyse gözümüzü her açıp kapattığımız anda zam gelen akaryakıt fiyatları için yeni düzenleme geliyor.

Artan maliyetlere rağmen kâr marjları aynı kalan akaryakıt istasyonlarını desteklemek amacıyla Taşıt Tanıma Sistemi'nde (TTS) bayileri zarara uğratan dağıtıcı şirket komisyonları ortadan kaldırılıyor. Aradan komisyoncular çıkarılacağı için akaryakıt bayilerinin kâr marjlarının dolaylı olarak artacağı, böylece de akaryakıt fiyatları üzerinde yeni bir baskı unsuru olmasının önleneceği belirtiliyor.