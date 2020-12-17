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  3. 17 Aralık 2020 09:26

Çin üretimi aşı 2021'e kaldı

Abdülkadir Selvi Hürriyet’te yayınlanan köşesinde 11 Aralık’ta geleceği söylenen ancak Çin’den bile çıkamayan aşının bir kaç günlük prosedürü kaldığını yazdı.

Çin üretimi aşı 2021'e kaldı
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Selvi yazısında, aşının ay sonu veya yılın ilk haftasında geleceğini söyledi.

İşte Selvi’nin yazısının ilgili bölümü:

Bakan Koca, şunları söyledi: “11 Aralık’tan sonra gelecek demiştim. Aşı şu an depolarda hazır bekliyor. Bununla ilgili onay süreçleri başlamıştı. Çin devleti tarafından onay verilmiş oldu. Birkaç günlük bir prosedür söz konusu. Önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceğini düşünüyorum. İlk parti 3 milyon. 14 günlük bir incelemeden geçmiş olacak. Muhtemelen ay sonu veya yılın ilk haftası uygulama başlayabilir.”

UMUTLAR AŞIDA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya aşıyı neden çeşitlendirmiyoruz diye sordum. O kadar ayrıntılı bilgiler verdi ki, başlı başına bir yazı konusu. En iyisi ben bir cümleyle özetleyeyim. Aşının çeşitlendirilmesi için ilk andan itibaren harekete geçilmiş. Temaslar devam ediyor. Bir süre sonra sonuca ulaşılacak.

Peki aşı olmadan dünyada koronavirüsten kurtulamayacak mıyız? Umutlar büyük ölçüde aşıya bağlanmış durumda. Sağlık Bakanı da, “Bir şekilde ülkelerin hepsinde yaygın aşılanma yapılmadıkça bu salgın, bu enfeksiyon dünyada azalmadıkça, Türkiye’de bitme şansı olamaz” diyor.

Ama biz yine aşı bulunmamış gibi maske, mesafe ve temizlikten şaşmayalım.

TAMAM mı ?

Abdulkadir Selvi'nin yazısının tamamı için...

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