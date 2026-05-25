  AYM Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir yetkisini daha iptal etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversitelere kararnameyle kadro açma yetkisi iptal edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversitelere kararnameyle kadro açma yetkisi iptal edildi
Anayasa Mahkemesi (AYM), CHP'nin itirazı üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversitelere Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kadro açma yetkisini Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), yükseköğretim kurumlarındaki kadro atamalarını yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. Yüksek Mahkeme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile üniversitelere kadro ihdas etme (kadro açma) yetkisi veren düzenlemeyi Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, devlet üniversitelerindeki kadro süreçlerinin yeniden kanuni düzenlemelere tabi olmasını zorunlu kılıyor.

CHP'nin İtirazı Üzerine İnceleme Başlatıldı

Sürecin fitili, CHP Grubu'nun ‘Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesi’ne İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin ilgili maddelerinin iptali istemiyle Yüksek Mahkeme'ye başvurmasıyla ateşlendi.

Yapılan itiraz başvurusunda, kamu hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevleri yerine getiren kamu görevlilerinin atanmasına ilişkin hükümlerin kararnameyle değil, doğrudan kanunla düzenlenmesi gerektiği vurgulandı. Özellikle İstanbul Üniversitesi için açılan kadroların kanunla belirlenmesinin Anayasal bir zorunluluk olduğunun altı çizildi.

AYM'den Anayasa Madde 130 Vurgusu

CHP'nin başvurusunu detaylı bir şekilde inceleyen Anayasa Mahkemesi, kararını Anayasa'nın 130'uncu maddesine dayandırdı. Yüksek Mahkeme, yükseköğretim kurumlarının organlarının ve çalışma usullerinin ancak kanunla düzenlenebileceğine hükmederek, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile tanınan yetkinin hukuka uygun olmadığına karar verdi.

Karar 9 Ay Sonra Yürürlüğe Girecek

Üniversitelerdeki atama ve kadro süreçlerinde yeni bir dönemi başlatacak olan bu iptal kararı, yasama organına (TBMM) yeni bir yasal düzenleme yapması için süre tanımak amacıyla, Resmi Gazete'de yayımlandığı tarihten dokuz ay sonra yürürlüğe girecek. Bu süre zarfında Meclis'in, üniversite kadrolarının ihdasına yönelik yeni bir kanun teklifi hazırlaması bekleniyor.

