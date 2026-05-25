Mutlak butlan kararı sonrası ilk anket! CHP seçmeninin kararı belli oldu
ORC Araştırma, mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP liderliğine dönmesinin ardından ilk anket sonuçlarını açıkladı. Haber3.com verilerine göre, CHP seçmeninin yüzde 84,3'ü oy tercihini değiştirmezken, AK Parti genel sıralamada birinci, CHP ise ikinci sıraya yerleşti.

Siyaset gündemini sarsan 'mutlak butlan' kararının ardından Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı koltuğuna resmi olarak geri dönmesi, seçmen davranışlarına yönelik ilk kamuoyu araştırmasıyla ölçüldü. ORC Araştırma tarafından yapılan son anket, Kılıçdaroğlu'nun dönüşünün CHP'nin kemik seçmeninde büyük bir kopuşa yol açmadığını; ancak genel sıralamada partinin ikinciliğe gerilediğini ortaya koydu.

Seçmene açıkça soruldu: Kararınız değişti mi?

ORC Araştırma, gerçekleştirdiği saha çalışmasında katılımcılara doğrudan şu kritik soruyu yöneltti: "Kemal Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığına geri döndü. Bu durum oy verme tercihinizi nasıl etkiler?"

Anketten elde edilen veriler, CHP seçmeninin büyük ölçüde partisine sadık kalma eğiliminde olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Kararsızların ve alternatif arayanların oranının da dikkat çektiği araştırmanın detaylı sonuçları şu şekilde şekillendi:

"Etkilemez, oyumu yine CHP'ye veririm" diyenlerin oranı: %84,3
"Kararsızım" diyerek beklemeye geçenlerin oranı: %9,0
"Başka partiye oy veririm" diyerek tepkisini dile getirenlerin oranı: %6,7

Genel sıralamada zirve el değiştirdi: AK Parti yeniden birinci

Mutlak butlan kararının siyasi arenadaki asıl yansıması ise partilerin genel oy oranlarındaki sıralamada gün yüzüne çıktı. Ankete göre, yaşanan bu liderlik değişiminin yarattığı yeni atmosferde AK Parti oylarını konsolide ederek birinci parti konumuna yükseldi. CHP ise, Kılıçdaroğlu'nun dönüşüyle birlikte en çok oy alan ikinci parti olarak tablodaki yerini aldı.

